Espulsione e sconfitta, Embolo rompe il silenzio
«La sconfitta fa male, torneremo più forti»
Il 29enne attaccante della Nati ha parlato per la prima volta dell'eliminazione dal Mondiale.
«La sconfitta fa male, torneremo più forti»
Il 29enne attaccante della Nati ha parlato per la prima volta dell'eliminazione dal Mondiale.
BASILEA - Dieci giorni dopo l’eliminazione dal Mondiale, Breel Embolo è tornato a parlare pubblicamente. L’attaccante basilese era finito al centro dell’attenzione nei quarti di finale contro l’Argentina quando, poco dopo il 70’, era stato espulso dopo che una simulazione gli era costata il secondo cartellino giallo.
Uscendo dal campo in lacrime, il 29enne era stato consolato dai compagni, mentre la Nazionale aveva comunque portato la sfida ai supplementari in inferiorità numerica. Lì, però, i rossocrociati avevano incassato due reti, finendo sconfitti 3-1.
Nel post partita Embolo aveva scelto il silenzio, lasciando la mixed zone senza rilasciare dichiarazioni. «Potete immaginare come si sente», aveva commentato il selezionatore Murat Yakin.
Ora, a distanza di giorni, l’attaccante del Rennes ha affidato ai social le sue prime parole: «Mi ci è voluto un po’ di tempo per elaborare davvero questa sconfitta». Nel messaggio pubblicato su Instagram non c’è però alcun riferimento diretto all’episodio dell’espulsione.
Embolo ha comunque espresso tutta la sua amarezza: «Non ci sono ancora parole per descrivere la delusione che provo». Ha ringraziato poi tifosi e sostenitori per il sostegno ricevuto e guardato avanti: «Questa sconfitta fa male, ma non ci definirà. La Svizzera merita grandi momenti e continueremo a lottare per regalarveli. Torneremo più forti».