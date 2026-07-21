Espulsione e sconfitta, Embolo rompe il silenzio

Embolo ha comunque espresso tutta la sua amarezza: «Non ci sono ancora parole per descrivere la delusione che provo». Ha ringraziato poi tifosi e sostenitori per il sostegno ricevuto e guardato avanti: «Questa sconfitta fa male, ma non ci definirà. La Svizzera merita grandi momenti e continueremo a lottare per regalarveli. Torneremo più forti».