Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Le conseguenze - La compagnia ha ribadito che i propri equipaggi non possono svolgere attività sotto l’effetto dell’alcol e che i due piloti, nel giorno dei fatti avvenuti a maggio 2026, non sono mai entrati in cabina di pilotaggio. Swiss ha inoltre sottolineato l’efficacia dei protocolli interni e il senso di responsabilità dimostrato dal personale che ha segnalato l’accaduto.