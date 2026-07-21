Fondazione Franz Weber: «Basta gorilla allo zoo»

Programma «ex situ» dell'organizzazione europea

Keystone-ATS ha chiesto oggi allo Zoo di Basilea di prendere posizione sulle critiche degli animalisti. Lo «Zolli», come viene soprannominato lo zoo basilese, intende mantenere l'allevamento e la cura dei gorilla, scrive una portavoce sottolineando che, pur partecipando al programma di conservazione della specie fuori del loro habitat naturale («ex situ») dell'Associazione europea degli zoo e degli acquari (EAZA), lo zoo della città sul Reno non gestisce un proprio programma di allevamento.

All'origine della questione ci sono le notizie giunte dallo Zoo di Basilea la scorsa settimana. Mobali è stato soppresso dopo che il gorilla Yeba (14 anni) gli aveva inflitto ferite da morso nella zona genitale. Nello stesso periodo è emerso che Yeba aveva anche morso a morte un cucciolo di quattro giorni, in un incidente avvenuto durante una colluttazione con la madre del neonato.