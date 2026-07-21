Anziano si incastra con l'auto tra due case

Verso le 7.30 l'uomo stava guidando in Via S. Clau Sut, prima di svoltare in un vicolo cieco, indica in una nota la polizia cantonale grigionese. Qui il veicolo ha colpito una prima ringhiera, poi, tentando una retromarcia, l'anziano guidatore ha scambiato il pedale dell'acceleratore con quello del freno. Di conseguenza l'automobile ha colpito altre ringhiere e la facciata, finendo per fermarsi incastrata tra due case.

Secondo le forze dell'ordine l'incidente ha provocato ingenti danni. Gli agenti hanno ritirato sul posto la licenza di condurre all'anziano, la cui idoneità alla guida è ora oggetto di verifica.