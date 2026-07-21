Quel “pilota automatico” che mette in pericolo i bambini

Il problema centrale sta proprio nel divario tra ciò che gli automobilisti sanno e ciò che effettivamente fanno. La maggior parte è ben consapevole della necessità di rallentare e prestare particolare attenzione in prossimità delle scuole o quando sono presenti minori. Tuttavia, la routine, la familiarità con il percorso casa-lavoro e la pressione del tempo possono trasformare la guida in un gesto automatico, dove le buone intenzioni non sempre si traducono in comportamenti concreti.