Quel “pilota automatico” che mette in pericolo i bambini
Alcune routine di guida possono diventare problematiche quando le scuole riaprono e tanti giovanissimi tornano a percorrere le strade.
Le raccomandazioni dell'UPI: «Chi si prepara mentalmente a situazioni concrete tende a reagire più spesso in modo corretto».
Con la riapertura delle scuole, il traffico urbano torna a riempirsi di bambine e bambini diretti in classe, spesso per la prima volta da soli. È in questo contesto che emerge un rischio tanto diffuso quanto sottovalutato: quello del "pilota automatico" alla guida. Una modalità mentale che accompagna molti spostamenti quotidiani e che, pur in presenza della consapevolezza dei pericoli, può ridurre attenzione e capacità di reazione.
Il problema centrale sta proprio nel divario tra ciò che gli automobilisti sanno e ciò che effettivamente fanno. La maggior parte è ben consapevole della necessità di rallentare e prestare particolare attenzione in prossimità delle scuole o quando sono presenti minori. Tuttavia, la routine, la familiarità con il percorso casa-lavoro e la pressione del tempo possono trasformare la guida in un gesto automatico, dove le buone intenzioni non sempre si traducono in comportamenti concreti.
«Nessuno vuole mettere in pericolo una bambina o un bambino. Ma può capitare che la mente sia altrove», spiega Andrea Uhr dell’UPI, sottolineando come la guida abituale favorisca questa modalità inconsapevole. Il rischio diventa ancora più critico se si considera che i più piccoli non possiedono ancora le capacità necessarie per interpretare correttamente il traffico: faticano a valutare velocità e distanze, a individuare la provenienza dei suoni e a gestire più stimoli contemporaneamente.
I dati confermano la portata del fenomeno: ogni anno in Svizzera oltre 700 bambini sotto i 14 anni rimangono feriti nel traffico, e circa il 40% degli incidenti avviene proprio lungo il percorso casa-scuola. Un dato che evidenzia quanto sia cruciale intervenire non solo sulle infrastrutture, ma anche sui comportamenti.
Per ridurre questo divario tra consapevolezza e azione, l’UPI propone strategie semplici ma efficaci, basate sulle cosiddette intenzioni «se-allora». Si tratta di prepararsi mentalmente a situazioni concrete, come rallentare alla vista di bambini sul bordo della strada, fermarsi completamente davanti alle strisce pedonali o aspettarsi movimenti improvvisi nei pressi delle scuole. Questo approccio aiuta a interrompere il pilota automatico e a mantenere alta l’attenzione anche nei tragitti più familiari.
Accanto al cambiamento individuale, resta fondamentale il ruolo delle misure strutturali: limiti di velocità adeguati, infrastrutture progettate per essere intuitive e sicure, maggiore visibilità agli attraversamenti. Interventi che, insieme alla responsabilità alla guida, possono contribuire in modo concreto a rendere più sicuro il percorso casa-scuola.
In un momento dell’anno in cui le strade tornano a popolarsi di giovanissimi utenti, l’invito è chiaro: uscire dalla routine e tornare a guidare con consapevolezza può fare la differenza.