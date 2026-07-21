Abusi sessuali su un 14enne autistico: arrestato uno svizzero

Durante la sua assenza, il sospettato, identificato come "Mr. C.", avrebbe avvicinato il 14enne chiedendogli di scattare una foto insieme, per poi farsi fornire l’indirizzo e aggiungerlo come contatto sull’app di messaggistica Line. Successivamente lo avrebbe invitato a fare il bagno in mare, dove sarebbe avvenuto l’abuso.

Il secondo contatto

Una volta rientrato a casa, il ragazzo, visibilmente traumatizzato, avrebbe raccontato subito l’accaduto alla madre. I due si sono quindi recati in ospedale e la donna ha presentato denuncia alla polizia locale, come riportato da The Phuket News. Poco dopo, il cittadino svizzero avrebbe nuovamente contattato il ragazzo su Line, inviandogli anche la foto scattata insieme e proponendo un nuovo incontro, secondo quanto riferito dall’emittente Channel 7.