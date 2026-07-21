Mancano 534 ore di esperienza: Swisscom perde un appalto della Confederazione

Finora la Confederazione ha utilizzato un validatore fornito da Swisscom, azienda leader tecnologica in Svizzera. Tuttavia, la società è stata esclusa dalla nuova gara d'appalto. Motivo? Non soddisfaceva tutti i requisiti. Swisscom ha impugnato la decisione in tribunale, sostenendo - come riferito dal «Tages-Anzeiger» - che si è trattato di un semplice errore di battitura nell'offerta.