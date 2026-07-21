Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»

Cosa risponde a chi dice che “sono solo battute”?

«È un modo per banalizzare qualcosa che non lo è. Possono far ridere qualcuno, ma non la maggior parte delle persone. Su certi temi non si scherza. Oggi, ad esempio, le battute razziste sono giustamente meno tollerate: dovrebbe accadere lo stesso per quelle sessiste».

Le vostre richieste sono molto concrete: ce n’è una più urgente da attuare subito?

«Per quanto riguarda le rivendicazioni, il Ticino - come la Svizzera in generale - è al di sotto delle raccomandazioni della Convenzione di Istanbul per numero di posti nelle strutture di protezione. Un recente rapporto delle case protette lo conferma. È quindi necessario potenziare il sistema: aumentare i posti disponibili, rafforzare i servizi e ampliare i luoghi a cui le donne possono rivolgersi per ottenere aiuto, consulenza e sostegno. L’introduzione del numero 142 è un passo avanti, anche perché era una richiesta avanzata da tempo. Tuttavia, è ancora presto per trarre un bilancio: il numero di chiamate è elevato, ma resta da capire quale risposta venga fornita. Alcune esperienze raccolte indicano una soddisfazione non sempre piena, ma servirà più tempo per una valutazione complessiva».