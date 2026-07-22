Risultati modesti e niente spazio ai giovani: Bottani inchioda Croci-Torti

Diverso il giudizio sulla dirigenza, ritenuta pragmatica e orientata alla crescita del club, protagonista di importanti investimenti. Tuttavia, secondo il giocatore, i risultati sportivi non sono stati all’altezza del potenziale della rosa e delle risorse disponibili, soprattutto in un contesto in cui le principali rivali attraversavano momenti di difficoltà.

«Abbiamo concordato con la società di confermare Croci-Torti dopo l’addio di Braga. Eravamo un gruppo solido, esperto e collaudato: una squadra di uomini che avrebbe portato chiunque a vincere la Coppa (nel 2022). Ad ogni modo, già dopo quel trionfo le distanze tra me e il mister si sono ampliate. Ho provato ad aiutarlo, anche sul piano umano, ma col tempo alcune sue scelte mi hanno fatto perdere la stima nei suoi confronti. La società ha fatto un lavoro straordinario, investendo moltissimo in strutture, professionisti e ingaggi importanti, portando il club a un livello superiore. Proprio alla luce di questo budget e considerata la qualità della rosa a disposizione, ritengo che sul campo si sia raccolto meno di quanto fosse possibile. Lo Young Boys non è stato lo schiacciasassi del passato, il Basilea è colato a picco, e Zurigo e Servette hanno vissuto alti e bassi. Il Lugano doveva raccogliere di più. Si poteva lavorare meglio, così da permettere anche alla società di incassare cifre superiori».