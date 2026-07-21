Il Crystal Palace si allena a Chiasso

CHIASSO - Il Crystal Palace farà tappa a Chiasso per una seduta d’allenamento a porte aperte. Il club inglese, fresco vincitore della UEFA Conference League, sarà protagonista giovedì 30 luglio allo Stadio Riva IV: cancelli aperti alle ore 10.00 e inizio dell’allenamento alle 11.00. La sessione durerà circa 90 minuti e sarà a ingresso gratuito.