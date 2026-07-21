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CHIASSO

Il Crystal Palace si allena a Chiasso

I tifosi potranno ammirare la squadra di Premier, fresca vincitrice della Conference League, il prossimo 30 luglio allo Stadio Riva IV.
Il Crystal Palace si allena a Chiasso
Imago
Fonte FC Chiasso
elaborata da Redazione
Il Crystal Palace si allena a Chiasso
I tifosi potranno ammirare la squadra di Premier, fresca vincitrice della Conference League, il prossimo 30 luglio allo Stadio Riva IV.
Il club inglese parteciperà alla Como Cup dal 28 luglio al primo agosto.
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CHIASSO - Il Crystal Palace farà tappa a Chiasso per una seduta d’allenamento a porte aperte. Il club inglese, fresco vincitore della UEFA Conference League, sarà protagonista giovedì 30 luglio allo Stadio Riva IV: cancelli aperti alle ore 10.00 e inizio dell’allenamento alle 11.00. La sessione durerà circa 90 minuti e sarà a ingresso gratuito.

L’appuntamento rientra nel calendario della Como Cup, in programma dal 28 luglio al primo agosto, torneo internazionale che vedrà impegnati anche i francesi del Lens, i portoghesi del Famalicão, gli spagnoli del Villarreal, i sauditi dell'Alula e i padroni di casa del Como. I biglietti per le partite sono disponibili sul sito ufficiale comofootball.com.

Guidato dal nuovo allenatore Pierre Sage, subentrato a Oliver Glasner, il Crystal Palace sta vivendo il periodo più prestigioso della sua storia. Dopo la conquista della FA Cup nella stagione 2024/2025, primo grande trofeo del club, gli Eagles hanno inaugurato l’annata successiva vincendo la Community Shield, per poi completare la stagione con il trionfo in UEFA Conference League, primo titolo europeo della società.

Al termine dell’allenamento, i tifosi potranno incontrare i giocatori per foto e autografi. Il bar dello stadio sarà regolarmente aperto. Per motivi organizzativi, le società invitano gli interessati a registrarsi compilando l’apposito modulo.

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