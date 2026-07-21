Prima lo Slam, poi l'operazione
La 29enne è stata costretta a fermarsi dopo Wimbledon: stop di alcune settimane
La ceca non sarà in campo per il WTA 1000 di Toronto.
La 29enne è stata costretta a fermarsi dopo Wimbledon: stop di alcune settimane
La ceca non sarà in campo per il WTA 1000 di Toronto.
LONDRA - Per alcune settimane Karolina Muchova sarà costretta a prendersi una pausa dalle competizioni. La tennista ceca, numero 6 del mondo e recente finalista a Wimbledon, ha infatti annunciato sui social di essersi sottoposta a una "piccola operazione", senza però fornire dettagli sulla natura dell’intervento.
«Ho dovuto sottopormi a una piccola operazione che mi impedirà di giocare per alcune settimane. È andato tutto bene e sto già lavorando per tornare in forma», ha scritto la 29enne sul suo account Instagram. Muchova ha inoltre confermato il forfait per il WTA 1000 di Toronto, in programma dall’1 al 13 agosto.
La ceca arriva da un ottimo periodo di forma, culminato con la finale raggiunta a Wimbledon l’11 luglio, dove è stata sconfitta dalla connazionale Linda Noskova. In passato aveva già sfiorato un titolo del Grande Slam: al Roland Garros, nel 2023, si era arresa in finale a Iga Swiatek.
Nonostante lo stop, Muchova mantiene nel mirino gli US Open, in calendario dal 31 agosto al 13 settembre. Negli ultimi tre anni, nel quarto Slam dell'anno ha raggiunto due volte la semifinale.