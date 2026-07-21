A cronometro c'è un solo Re(mco)

LA TAPPA - La cronometro proponeva un percorso atipico e altamente selettivo, nettamente diviso in due tronconi e caratterizzato da 500 metri di dislivello complessivi. Dopo la partenza da Évian-les-Bains, i corridori hanno affrontato subito l'ascesa verso il Gran Premio della Montagna della Côte de Larringes: 9,7 chilometri al 4,3% di pendenza media, una salita di seconda categoria destinata a fare immediatamente la differenza.



Scollinato il GPM, lo scenario cambiava completamente. Una lunga e velocissima discesa lanciava i corridori verso gli ultimi otto chilometri, interamente pianeggianti lungo il lungolago di Thonon-les-Bains. Il finale, tutt'altro che semplice, presentava un ingresso in città ricco di cambi di direzione e numerose curve a gomito, imponendo precisione assoluta nelle traiettorie e premiando non solo la potenza, ma anche la tecnica e la capacità di guidare la bici al limite.