Cerca e trova immobili
Segnalaci
CHAMPIONS LEAGUE

Abra-Zagabria, il Thun sfiora una nuova magia

Grande prova dei bernesi, avanti con Labeau e raggiunti soltanto nel finale dalla Dinamo: la qualificazione si deciderà in Croazia.
Abra-Zagabria, il Thun sfiora una nuova magia
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
+8
Abra-Zagabria, il Thun sfiora una nuova magia
Grande prova dei bernesi, avanti con Labeau e raggiunti soltanto nel finale dalla Dinamo: la qualificazione si deciderà in Croazia.
Champions League21.07.2026
Thun
1 - 1
Dinamo Zagreb
CALCIO: Risultati e classifiche

THUN - Abra-Zagabria? Non questa volta, ma il Thun va vicinissimo a un'altra impresa. Dopo il clamoroso titolo conquistato la scorsa stagione, i campioni svizzeri sfiorano un nuovo colpo grosso contro la Dinamo, probabilmente l'avversario più temibile che potessero pescare nel secondo turno preliminare di Champions League. Dominatrice dell'ultimo campionato croato con 18 punti di vantaggio sull'Hajduk Spalato, la Dinamo è una presenza fissa in Europa: nelle ultime sette stagioni ha sempre raggiunto la fase a gironi (oggi fase campionato) delle competizioni UEFA, spingendosi fino ai quarti di finale di Europa League nel 2020/21.

Eppure, alla Stockhorn Arena, il Thun gioca senza alcun timore reverenziale. Anzi, tiene testa ai più quotati avversari e accarezza il sogno della vittoria fino all'86', quando arriva il definitivo 1-1. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno, anche se espugnare Zagabria sarà un'impresa tutt'altro che semplice.

All'esordio europeo sulla panchina bernese, Gian-Luca Privitelli -subentrato a Mauro Lustrinelli, presente in tribuna per sostenere la sua ex squadra - vede i suoi partire con personalità. La prima occasione nasce da una splendida accelerazione di Heule sulla corsia sinistra: il suo traversone rasoterra attraversa tutta l'area senza trovare la deviazione vincente. Nonostante le pesanti partenze estive, il Thun non perde identità e sfiora ancora il vantaggio con Nico Maier, unico volto nuovo dell'undici titolare e arrivato dal BW Linz.

Il meritato 1-0 arriva al 20': Fehr disegna un cross perfetto e Labeau svetta più in alto di tutti, approfittando anche di un'uscita non impeccabile di Filipovic per firmare il vantaggio.

La Dinamo, che può contare anche su due reduci dal Mondiale come McKenna (Scozia) e Radeljic (Bosnia), accusa il colpo. Dopo una mezz'ora in sofferenza prova a reagire, ma il diagonale di Valincic trova pronto Steffen. Sul ribaltamento di fronte è invece Dursun a divorarsi il raddoppio, spedendo di testa a lato da posizione favorevolissima.

I campioni svizzeri continuano a spingere, conquistano diversi calci d'angolo e danno l'impressione di avere la partita in mano. Solo nell'unico minuto di recupero concesso (qui non c'erano gli Hydration Break a dopare l'extra time) del primo tempo la Dinamo sfiora il pareggio, quando Vidovic calcia incredibilmente alto da ottima posizione. Si va così all'intervallo con un Thun meritatamente avanti.

MERCATO SUPER LEAGUE
Pochi soldi e ancora meno acquisti di peso: Quo vadis Super League?

La ripresa si apre subito con un episodio discusso. Dominguez trattiene Labeau in area, ma per l'arbitro kazako Sariev non ci sono gli estremi per assegnare il rigore. Scampato il pericolo, la Dinamo cambia marcia.

Prima Heule salva sulla linea il colpo di testa del gigantesco Beljo, poi Orsic si divora una clamorosa occasione calciando debolmente tra le braccia di Steffen. I croati aumentano la pressione e trovano un altro salvataggio sulla linea, questa volta firmato da Fehr.

Il Thun soffre, ma non rinuncia a colpire in ripartenza. Reichmuth, lanciato in un promettente tre contro due, trova soltanto l'esterno della rete, mentre poco più tardi Matoshi sfiora il raddoppio con una splendida conclusione dal limite che esce di un soffio.

L'assedio croato, però, alla fine viene infine premiato. All'86' il nazionale sloveno Zajc trova un preciso destro dalla distanza che non lascia scampo a Steffen e vale l'1-1. Un pareggio che premia la crescita della Dinamo nella ripresa, ma che non cancella la prova di grande carattere del Thun. Il verdetto è rimandato al ritorno di Zagabria, dove servirà un'altra magia per continuare a inseguire il sogno Champions.



Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
CLASSIFICA
Champions League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Arsenal FC82480023419
2Bayern Monaco82170122814
3Liverpool FC81860220812
4Az Alkmaar-tottenham Hotspur81752117710
5Barcelona81651222148
6FC Koebenhavn-chelsea81651217107
7Sporting CP81651217116
8Manchester City8165121596
9Real Madrid81550321129
10Inter8155031578
11Paris Saint Germain814422211110
12Newcastle United81442217710
13Juventus81334114104
14Atletico Madrid81341317152
15Atalanta81341310100
16Bayer Leverkusen8123321314-1
17Borussia Dortmund81132319172
18Olympiacos8113231014-4
19Club Brugge8103141517-2
20Galatasaray810314911-2
21Monaco810242814-6
22Qarabag FK8103141321-8
23Bodoe/Glimt892331415-1
24SL Benfica893051012-2
25Marseille893051114-3
26Pafos Fc89233811-3
27Union St.Gilloise89305817-9
28PSV Eindhoven8822416160
29Athletic Club88224914-5
30Napoli88224915-6
31FC Copenhagen882241221-9
32Ajax86206821-13
33Eintracht Frankfurt841161021-11
34Slavia Prague83035519-14
35Villarreal CF81017518-13
36Kairat Almaty81017722-15
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
calciochampions leaguedinamo zagabriapreliminarithun
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
2 gior
74
98

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
9 ore
23
155

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como
LIVE
CANTONE
1 gior

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
2 gior
28

Due muli investiti sulla A2

Notte movimentata: tre uomini in fuga
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Notte movimentata: tre uomini in fuga

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
30
98

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»
LIVE
BELLINZONA
15 ore
98
183

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca
LIVE
METEO
13 ore
1
31

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»
LIVE
CANTONE
15 ore
23
34

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
6 ore
27
99

«A quando la prossima disgrazia?»

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
15
25

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
18
97

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»
LIVE
CANTONE
1 gior
67
183

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
43
80

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
3 gior

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
LIVE
CANTONE
1 gior
10
77

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
37
156

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como
LIVE
CONFINE
5 ore
2

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata
LIVE
SOLETTA
12 ore

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
LIVE
GINEVRA
2 gior

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare
LIVE
TRAFFICO
1 gior
11
60

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
1 gior

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
4 gior
10
167

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
17

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
36

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni

Violenza gratuita, spettacolo indegno
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
45

Violenza gratuita, spettacolo indegno

Auto finisce sul tetto a Magadino
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
8
19

Auto finisce sul tetto a Magadino

«Mi fa male l’anima, scusatemi»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
18
75

«Mi fa male l’anima, scusatemi»

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
1 gior

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
11 ore
23
100

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
70

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"
LIVE
RASSEGNA STAMPA
1 gior
12
64

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
71

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica
LIVE
ITALIA
3 gior
29
87

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica

Oltre 12 anni di incertezze
LIVE
CANTONE
1 gior
31
54

Oltre 12 anni di incertezze

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»
LIVE
BELLINZONA
7 ore
57
86

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
11

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale
LIVE
LUGANO
2 gior
16
39

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
3
66

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
LIVE
RIVA SAN VITALE
1 gior

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»

Taxi che vanno da soli: il test ticinese
LIVE
BELLINZONA/ SAN FRANCISCO
1 gior
46
106

Taxi che vanno da soli: il test ticinese

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
7
39

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari

Il cantiere senza tregua di Viganello: «Siamo rimasti bloccati fuori casa»
LIVE
LUGANO
15 ore
7
34

Il cantiere senza tregua di Viganello: «Siamo rimasti bloccati fuori casa»

Arrestati i fratelli Tate
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
69

Arrestati i fratelli Tate

Alfa Romeo, primi indizi sulla Giulietta
LIVE
MILANO
2 gior
3
11

Alfa Romeo, primi indizi sulla Giulietta

ULTIME NOTIZIE SPORT
La finale a Wimbledon e poi... l'operazione
LIVE
TENNIS
1 ora

La finale a Wimbledon e poi... l'operazione

Il Crystal Palace si allena a Chiasso
LIVE
CHIASSO
2 ore

Il Crystal Palace si allena a Chiasso

A cronometro c'è un solo Re(mco)
LIVE
TOUR DE FRANCE
4 ore
5

A cronometro c'è un solo Re(mco)

Un mese e mezzo ed è già divorzio
LIVE
NATIONAL LEAGUE
7 ore
1
5

Un mese e mezzo ed è già divorzio

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
7 ore
22

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»

Primo turno (ancora) amaro: Wawrinka saluta Estoril
LIVE
SPORT SPRINT

Primo turno (ancora) amaro: Wawrinka saluta Estoril

Prime parole di Embolo dopo il disastro-Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
11 ore
15
60

Prime parole di Embolo dopo il disastro-Mondiale

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»
LIVE
SCI ALPINO
15 ore
7
38

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»

Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore
LIVE
MONDIALE 2026
23 ore
5
30

Ha vinto il Mondiale, ora si tatuerà il volto del suo allenatore

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA
LIVE
MONDIALE 2026
23 ore
17
46

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA