Abra-Zagabria, il Thun sfiora una nuova magia
Grande prova dei bernesi, avanti con Labeau e raggiunti soltanto nel finale dalla Dinamo: la qualificazione si deciderà in Croazia.
Grande prova dei bernesi, avanti con Labeau e raggiunti soltanto nel finale dalla Dinamo: la qualificazione si deciderà in Croazia.
THUN - Abra-Zagabria? Non questa volta, ma il Thun va vicinissimo a un'altra impresa. Dopo il clamoroso titolo conquistato la scorsa stagione, i campioni svizzeri sfiorano un nuovo colpo grosso contro la Dinamo, probabilmente l'avversario più temibile che potessero pescare nel secondo turno preliminare di Champions League. Dominatrice dell'ultimo campionato croato con 18 punti di vantaggio sull'Hajduk Spalato, la Dinamo è una presenza fissa in Europa: nelle ultime sette stagioni ha sempre raggiunto la fase a gironi (oggi fase campionato) delle competizioni UEFA, spingendosi fino ai quarti di finale di Europa League nel 2020/21.
Eppure, alla Stockhorn Arena, il Thun gioca senza alcun timore reverenziale. Anzi, tiene testa ai più quotati avversari e accarezza il sogno della vittoria fino all'86', quando arriva il definitivo 1-1. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno, anche se espugnare Zagabria sarà un'impresa tutt'altro che semplice.
All'esordio europeo sulla panchina bernese, Gian-Luca Privitelli -subentrato a Mauro Lustrinelli, presente in tribuna per sostenere la sua ex squadra - vede i suoi partire con personalità. La prima occasione nasce da una splendida accelerazione di Heule sulla corsia sinistra: il suo traversone rasoterra attraversa tutta l'area senza trovare la deviazione vincente. Nonostante le pesanti partenze estive, il Thun non perde identità e sfiora ancora il vantaggio con Nico Maier, unico volto nuovo dell'undici titolare e arrivato dal BW Linz.
Il meritato 1-0 arriva al 20': Fehr disegna un cross perfetto e Labeau svetta più in alto di tutti, approfittando anche di un'uscita non impeccabile di Filipovic per firmare il vantaggio.
La Dinamo, che può contare anche su due reduci dal Mondiale come McKenna (Scozia) e Radeljic (Bosnia), accusa il colpo. Dopo una mezz'ora in sofferenza prova a reagire, ma il diagonale di Valincic trova pronto Steffen. Sul ribaltamento di fronte è invece Dursun a divorarsi il raddoppio, spedendo di testa a lato da posizione favorevolissima.
I campioni svizzeri continuano a spingere, conquistano diversi calci d'angolo e danno l'impressione di avere la partita in mano. Solo nell'unico minuto di recupero concesso (qui non c'erano gli Hydration Break a dopare l'extra time) del primo tempo la Dinamo sfiora il pareggio, quando Vidovic calcia incredibilmente alto da ottima posizione. Si va così all'intervallo con un Thun meritatamente avanti.
La ripresa si apre subito con un episodio discusso. Dominguez trattiene Labeau in area, ma per l'arbitro kazako Sariev non ci sono gli estremi per assegnare il rigore. Scampato il pericolo, la Dinamo cambia marcia.
Prima Heule salva sulla linea il colpo di testa del gigantesco Beljo, poi Orsic si divora una clamorosa occasione calciando debolmente tra le braccia di Steffen. I croati aumentano la pressione e trovano un altro salvataggio sulla linea, questa volta firmato da Fehr.
Il Thun soffre, ma non rinuncia a colpire in ripartenza. Reichmuth, lanciato in un promettente tre contro due, trova soltanto l'esterno della rete, mentre poco più tardi Matoshi sfiora il raddoppio con una splendida conclusione dal limite che esce di un soffio.
L'assedio croato, però, alla fine viene infine premiato. All'86' il nazionale sloveno Zajc trova un preciso destro dalla distanza che non lascia scampo a Steffen e vale l'1-1. Un pareggio che premia la crescita della Dinamo nella ripresa, ma che non cancella la prova di grande carattere del Thun. Il verdetto è rimandato al ritorno di Zagabria, dove servirà un'altra magia per continuare a inseguire il sogno Champions.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Arsenal FC
|8
|24
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|2
|Bayern Monaco
|8
|21
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|3
|Liverpool FC
|8
|18
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|4
|Az Alkmaar-tottenham Hotspur
|8
|17
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|5
|Barcelona
|8
|16
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|6
|FC Koebenhavn-chelsea
|8
|16
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|7
|Sporting CP
|8
|16
|5
|1
|2
|17
|11
|6
|8
|Manchester City
|8
|16
|5
|1
|2
|15
|9
|6
|9
|Real Madrid
|8
|15
|5
|0
|3
|21
|12
|9
|10
|Inter
|8
|15
|5
|0
|3
|15
|7
|8
|11
|Paris Saint Germain
|8
|14
|4
|2
|2
|21
|11
|10
|12
|Newcastle United
|8
|14
|4
|2
|2
|17
|7
|10
|13
|Juventus
|8
|13
|3
|4
|1
|14
|10
|4
|14
|Atletico Madrid
|8
|13
|4
|1
|3
|17
|15
|2
|15
|Atalanta
|8
|13
|4
|1
|3
|10
|10
|0
|16
|Bayer Leverkusen
|8
|12
|3
|3
|2
|13
|14
|-1
|17
|Borussia Dortmund
|8
|11
|3
|2
|3
|19
|17
|2
|18
|Olympiacos
|8
|11
|3
|2
|3
|10
|14
|-4
|19
|Club Brugge
|8
|10
|3
|1
|4
|15
|17
|-2
|20
|Galatasaray
|8
|10
|3
|1
|4
|9
|11
|-2
|21
|Monaco
|8
|10
|2
|4
|2
|8
|14
|-6
|22
|Qarabag FK
|8
|10
|3
|1
|4
|13
|21
|-8
|23
|Bodoe/Glimt
|8
|9
|2
|3
|3
|14
|15
|-1
|24
|SL Benfica
|8
|9
|3
|0
|5
|10
|12
|-2
|25
|Marseille
|8
|9
|3
|0
|5
|11
|14
|-3
|26
|Pafos Fc
|8
|9
|2
|3
|3
|8
|11
|-3
|27
|Union St.Gilloise
|8
|9
|3
|0
|5
|8
|17
|-9
|28
|PSV Eindhoven
|8
|8
|2
|2
|4
|16
|16
|0
|29
|Athletic Club
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|14
|-5
|30
|Napoli
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|31
|FC Copenhagen
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|21
|-9
|32
|Ajax
|8
|6
|2
|0
|6
|8
|21
|-13
|33
|Eintracht Frankfurt
|8
|4
|1
|1
|6
|10
|21
|-11
|34
|Slavia Prague
|8
|3
|0
|3
|5
|5
|19
|-14
|35
|Villarreal CF
|8
|1
|0
|1
|7
|5
|18
|-13
|36
|Kairat Almaty
|8
|1
|0
|1
|7
|7
|22
|-15