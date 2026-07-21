7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
In dieci anni i prezzi sono esplosi e una delle mete più popolari per i vacanzieri “budget” sta vivendo un'estate ben più che sottotono. Le strutture alberghiere ora corrono ai ripari.
ZURIGO - Per anni è stata la regina delle vacanze economiche sull'Adriatico. Ora, però, la Croazia rischia di perdere uno dei suoi principali punti di forza.
Secondo il quotidiano svizzero Blick, il forte aumento dei prezzi starebbe frenando l'arrivo dei turisti: in questo 2026 diverse spiagge appaiono meno affollate del solito, nonostante il pieno della stagione estiva.
Alla base dei rincari ci sono soprattutto l'inflazione e l'aumento dei costi per le imprese turistiche, tra energia, personale e alimentari. Ha inciso anche il passaggio all'euro, introdotto nel 2023, che avrebbe spinto molti operatori a ritoccare i listini verso l'alto, soprattutto nelle località più note e frequentate.
Il risultato è evidente: pernottamenti, ristoranti e attività per il tempo libero costano sensibilmente di più rispetto a pochi anni fa.
A notarlo sono soprattutto i clienti abituali. «Chi visita la Croazia per la prima volta si lamenta raramente dei prezzi, mentre i turisti fedeli percepiscono chiaramente quanto siano aumentati», osserva l'emittente pubblica croata HRT.
I numeri confermano il trend: si parla di un aumento del 70% tra il 2015 e il 2024. Tra gli esempi più citati, un cappuccino a 7 euro e un lettino in spiaggia a 80 euro nella celebre Dubrovnik.
Molti viaggiatori svizzeri, di fronte a questi prezzi, hanno scelto mete meno costose, come l'Italia (raggiungibile anche in auto), la Spagna, l'Albania e la Slovenia.
Con la stagione già avviata, spiega il quotidiano zurighese, gli albergatori croati stanno tentando di correre ai ripari proponendo offerte last minute a prezzi ribassati. Basterà?