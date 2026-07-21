7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

Alla base dei rincari ci sono soprattutto l'inflazione e l'aumento dei costi per le imprese turistiche, tra energia, personale e alimentari. Ha inciso anche il passaggio all'euro, introdotto nel 2023, che avrebbe spinto molti operatori a ritoccare i listini verso l'alto, soprattutto nelle località più note e frequentate.

Il risultato è evidente: pernottamenti, ristoranti e attività per il tempo libero costano sensibilmente di più rispetto a pochi anni fa.

