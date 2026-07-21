Narcotizzata e stuprata: cosa fare in caso di sospetto?

Per quanto tempo può essere rilevato il GHB?La finestra di rilevamento del GHB è relativamente breve: «Nel sangue è rilevabile fino a un massimo di sei ore, nelle urine fino a 12 ore dall’assunzione». In alcuni casi, aggiunge Steuer, un’analisi del capello può consentire un rilevamento più prolungato.

Come riconoscere se si è stati narcotizzati?Riconoscere se a qualcuno è stata somministrata una sostanza narcotizzante o che altera la coscienza non è semplice, spiega Eva Meixner, responsabile di Medicina Forense presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Zurigo: «Non esiste un singolo segno fisico inequivocabile. I sintomi dipendono dalla sostanza, dalla dose e dalla persona interessata».