Un primo agosto senza fuochi d'artificio?

La siccità si era già manifestata precocemente

Nel mese in corso, il deficit di precipitazioni è stato particolarmente marcato nel sud e in gran parte dell'Altipiano, come ha scritto Meteonews. Localmente, le precipitazioni si sono discostate quasi del cento percento dalla media climatica dal 1991 al 2020. Un eccesso di pioggia si è invece registrato nella Svizzera centrale, nel Vallese e sul Lago di Costanza, secondo il servizio meteorologico.