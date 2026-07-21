Un primo agosto senza fuochi d'artificio?
Siccità e divieto di accendere fuochi all'aperto, per molti cantoni il Natale della patria sarà senza razzetti e fontanelle.
A causa della persistente siccità, i fuochi d'artificio per il 1° agosto rischiano di essere annullati in molti cantoni. L'elevato deficit di precipitazioni non è stato compensato nemmeno dai temporali delle ultime settimane.
Secondo il servizio meteorologico privato Meteonews, il deficit di precipitazioni in Svizzera nel mese di luglio è stato di quasi il 45 percento.
Non si intravede un allentamento della situazione: fino a venerdì dovrebbe rimanere per lo più asciutto, prima che nel fine settimana arrivino dei temporali, come ha scritto Meteonews martedì. Le precipitazioni previste non saranno probabilmente sufficienti a ridurre la siccità, come emerge dai modelli meteorologici.
Vietato accendere fuochi!
Poiché il pericolo di incendi boschivi è elevato o molto elevato in gran parte della Svizzera, Meteonews prevede che molti cantoni manterranno i divieti di accendere fuochi già in vigore. Questo comporterà in molti cantoni un divieto di fuochi d'artificio, ha previsto il servizio meteorologico in vista della prossima festa nazionale.
Così, il 1° agosto in tutto il Cantone di San Gallo non sarà permesso accendere fuochi. Sono esclusi dal divieto solo i fuochi d'artificio già autorizzati sui laghi, a condizione che venga mantenuta una distanza minima di 350 metri dalla riva.
Il Cantone di Glarona deciderà mercoledì su un possibile allentamento del divieto di fuochi d'artificio o di falò. Il Comune di Riehen nel Cantone di Basilea Città intende rinunciare, per motivi di sicurezza, al tradizionale fuoco d'artificio in quota. Invece, ci sarà un fuoco d'artificio a bassa quota e a spruzzo freddo, si leggeva martedì in un comunicato.
La siccità si era già manifestata precocemente
Nel mese in corso, il deficit di precipitazioni è stato particolarmente marcato nel sud e in gran parte dell'Altipiano, come ha scritto Meteonews. Localmente, le precipitazioni si sono discostate quasi del cento percento dalla media climatica dal 1991 al 2020. Un eccesso di pioggia si è invece registrato nella Svizzera centrale, nel Vallese e sul Lago di Costanza, secondo il servizio meteorologico.
La siccità si era già manifestata in primavera. Dopo un temporaneo allentamento, nelle scorse settimane si è nuovamente verificato un peggioramento della situazione.