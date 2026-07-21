Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Un primo agosto senza fuochi d'artificio?

Siccità e divieto di accendere fuochi all'aperto, per molti cantoni il Natale della patria sarà senza razzetti e fontanelle.
Un primo agosto senza fuochi d'artificio?
Ti-Press / Gioele Pozzi
Fonte Ats
elaborata da Filippo ZanoliVice caporedattore
Un primo agosto senza fuochi d'artificio?
Siccità e divieto di accendere fuochi all'aperto, per molti cantoni il Natale della patria sarà senza razzetti e fontanelle.

A causa della persistente siccità, i fuochi d'artificio per il 1° agosto rischiano di essere annullati in molti cantoni. L'elevato deficit di precipitazioni non è stato compensato nemmeno dai temporali delle ultime settimane.

Secondo il servizio meteorologico privato Meteonews, il deficit di precipitazioni in Svizzera nel mese di luglio è stato di quasi il 45 percento.

Non si intravede un allentamento della situazione: fino a venerdì dovrebbe rimanere per lo più asciutto, prima che nel fine settimana arrivino dei temporali, come ha scritto Meteonews martedì. Le precipitazioni previste non saranno probabilmente sufficienti a ridurre la siccità, come emerge dai modelli meteorologici.

Vietato accendere fuochi!
Poiché il pericolo di incendi boschivi è elevato o molto elevato in gran parte della Svizzera, Meteonews prevede che molti cantoni manterranno i divieti di accendere fuochi già in vigore. Questo comporterà in molti cantoni un divieto di fuochi d'artificio, ha previsto il servizio meteorologico in vista della prossima festa nazionale.

Così, il 1° agosto in tutto il Cantone di San Gallo non sarà permesso accendere fuochi. Sono esclusi dal divieto solo i fuochi d'artificio già autorizzati sui laghi, a condizione che venga mantenuta una distanza minima di 350 metri dalla riva.

Il Cantone di Glarona deciderà mercoledì su un possibile allentamento del divieto di fuochi d'artificio o di falò. Il Comune di Riehen nel Cantone di Basilea Città intende rinunciare, per motivi di sicurezza, al tradizionale fuoco d'artificio in quota. Invece, ci sarà un fuoco d'artificio a bassa quota e a spruzzo freddo, si leggeva martedì in un comunicato.

La siccità si era già manifestata precocemente
Nel mese in corso, il deficit di precipitazioni è stato particolarmente marcato nel sud e in gran parte dell'Altipiano, come ha scritto Meteonews. Localmente, le precipitazioni si sono discostate quasi del cento percento dalla media climatica dal 1991 al 2020. Un eccesso di pioggia si è invece registrato nella Svizzera centrale, nel Vallese e sul Lago di Costanza, secondo il servizio meteorologico.

La siccità si era già manifestata in primavera. Dopo un temporaneo allentamento, nelle scorse settimane si è nuovamente verificato un peggioramento della situazione.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
1 agostofesta nazionaleincendi boschiviSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
2 gior
74
98

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
6 ore
23
144

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como
LIVE
CANTONE
1 gior

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
2 gior
27

Due muli investiti sulla A2

Notte movimentata: tre uomini in fuga
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Notte movimentata: tre uomini in fuga

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
30
99

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»
LIVE
BELLINZONA
12 ore
97
184

Un quartiere esasperato dai furti: «C'è nervosismo»

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca
LIVE
METEO
10 ore
1
29

Lampi, tuoni e pure la grandine: in Ticino una mattinata temporalesca

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»
LIVE
SCI ALPINO
12 ore
7
38

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
3 gior

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»
LIVE
CANTONE
12 ore
23
34

Ricondizionato ma non troppo: «Per me questa è una presa in giro»

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
15
26

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
18
96

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»
LIVE
CANTONE
1 gior
67
183

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
23 ore
43
79

FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
LIVE
CANTONE
1 gior
10
77

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
37
157

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA
LIVE
MONDIALE 2026
20 ore
17
43

Rissa dopo la finale, scatta l'inchiesta della FIFA

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata
LIVE
SOLETTA
8 ore

La donna trovata senza testa e arti in un campo è stata identificata

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
LIVE
GINEVRA
2 gior

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare
LIVE
TRAFFICO
1 gior
11
60

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
4 gior
10
167

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
1 gior

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
3 ore
21
62

«A quando la prossima disgrazia?»

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9
17

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
36

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni

Violenza gratuita, spettacolo indegno
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
45

Violenza gratuita, spettacolo indegno

Auto finisce sul tetto a Magadino
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
8
19

Auto finisce sul tetto a Magadino

«Mi fa male l’anima, scusatemi»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
18
76

«Mi fa male l’anima, scusatemi»

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
1 gior

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
3
66

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica
LIVE
ITALIA
2 gior
29
87

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"
LIVE
RASSEGNA STAMPA
1 gior
12
64

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"
LIVE
MONDIALE 2026
23 ore
5
71

Prova a vendere il campo non suo: "La FIFA deve andarsene"

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
71

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
8 ore
22
98

«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»

Oltre 12 anni di incertezze
LIVE
CANTONE
1 gior
31
54

Oltre 12 anni di incertezze

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
11

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale
LIVE
LUGANO
2 gior
16
39

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
LIVE
RIVA SAN VITALE
1 gior

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como
LIVE
CONFINE
2 ore
32

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como

Moto contro un autobus, traffico in tilt
LIVE
LUGANO
3 gior
8
22

Moto contro un autobus, traffico in tilt

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»
LIVE
BELLINZONA
4 ore
44
78

Dal "Born to be licked" al femminicidio di Faido: «È un'emergenza sociale»

Taxi che vanno da soli: il test ticinese
LIVE
BELLINZONA/ SAN FRANCISCO
1 gior
46
107

Taxi che vanno da soli: il test ticinese

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione
LIVE
ACQUAROSSA
3 gior
13
26

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
7
39

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari

Arrestati i fratelli Tate
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
69

Arrestati i fratelli Tate

Il cantiere senza tregua di Viganello: «Siamo rimasti bloccati fuori casa»
LIVE
LUGANO
12 ore
6
34

Il cantiere senza tregua di Viganello: «Siamo rimasti bloccati fuori casa»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra
LIVE
SVIZZERA
5 min

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra

Anziano si incastra con l'auto tra due case
LIVE
GRIGIONI
19 min
1

Anziano si incastra con l'auto tra due case

Fondazione Franz Weber: «Basta gorilla allo zoo»
LIVE
BASILEA
1 ora
8

Fondazione Franz Weber: «Basta gorilla allo zoo»

Quel “pilota automatico” che mette in pericolo i bambini
LIVE
SVIZZERA
2 ore
1
2

Quel “pilota automatico” che mette in pericolo i bambini

Abusi sessuali su un 14enne autistico: arrestato uno svizzero
LIVE
THAILANDIA / SVIZZERA
2 ore

Abusi sessuali su un 14enne autistico: arrestato uno svizzero

Cade nel vuoto e finisce in un crepaccio: muore un 70enne
LIVE
BERNA
2 ore

Cade nel vuoto e finisce in un crepaccio: muore un 70enne

Mancano 534 ore di esperienza: Swisscom perde un appalto della Confederazione
LIVE
SVIZZERA
2 ore
20

Mancano 534 ore di esperienza: Swisscom perde un appalto della Confederazione

Migros è l'operatore più apprezzato
LIVE
SVIZZERA
2 ore
2
16

Migros è l'operatore più apprezzato

Giro d'affari in calo, ma utile in crescita per Schindler
LIVE
SVIZZERA
3 ore
4

Giro d'affari in calo, ma utile in crescita per Schindler

«Vendiamo un profumo ogni secondo negli aeroporti»
LIVE
SVIZZERA
4 ore
4

«Vendiamo un profumo ogni secondo negli aeroporti»