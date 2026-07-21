«Vendere Swiss è stato uno dei più grandi errori della Svizzera»

«Uno dei suoi beni più strategici»

L'imprenditore è categorico: «La Svizzera ha dato via uno dei suoi beni strategici più importanti. Senza Swissair, oggi la Svizzera sarebbe un villaggio assopito. Siamo un paese senza sbocco sul mare: non abbiamo mai avuto un grande porto che ci collegasse al mondo. Sino alla fondazione di Swissair nel 1931, molti non sapevano nemmeno cosa fosse la Svizzera. Solo quando la Swissair iniziò a gestire rotte a lungo raggio in tutto il mondo, con uffici turistici e rappresentanze gestite da personale proprio, la Svizzera è apparsa sulla mappa del pianeta».

«Lufthansa ha guadagnato miliardi»

L'ex aviatore, che è stato anche brevemente presidente del consiglio di amministrazione di Swissair nel 2001, smonta la narrazione del successo sotto l'egida tedesca. «La Swiss si è sviluppata benissimo sotto Lufthansa, certo, e per Lufthansa questo affare è stato super. Ha guadagnato miliardi con Swiss: questo dimostra il potenziale che aveva la compagnia. Swiss ha tenuto a galla l'intero gruppo Lufthansa, visto che le altre compagnie facevano a malapena profitti o addirittura perdite. Lufthansa ha pagato quasi nulla per averla. E i diritti di volo, che appartengono alla Confederazione tramite gli accordi bilaterali, li usa ancora gratuitamente. Questo è uno dei più grandi errori commessi dalla Svizzera in tempi recenti».