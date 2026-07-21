Lindt punta sulle confezioni più piccole

L'aumento medio dei prezzi, pari all'11,8%, ha infatti provocato una contrazione dei volumi venduti del 7,5%. «Siamo rimasti tutti un po' sorpresi dalle reazioni in alcuni mercati», ha ammesso nella teleconferenza di commento ai risultati il CEO Adalbert Lechner, citando in particolare la Germania, la Svizzera e il Regno Unito, dove i consumatori hanno ridotto gli acquisti in modo più marcato.

Il mercato europeo, cuore pulsante del gruppo, ha registrato un calo organico del giro d'affari del 2,1%, penalizzato non solo dai prezzi elevati, ma anche da una debole attività pasquale, dalla minore affluenza di turisti da Asia e Medio Oriente e dalla recente ondata di caldo.