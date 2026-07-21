Bambino di due anni precipita dal terzo piano: la sua vita è in pericolo
Il piccolo è caduto dalla finestra di un centro di accoglienza per rifugiati.
BRUNNADERN - Drammatico incidente a Brunnadern, in canton San Gallo, dove stamattina un bambino di nemmeno due anni è caduto da una finestra del terzo piano. Il piccolo è rimasto gravemente ferito e si trova in pericolo di vita.
L'allarme è scattato poco dopo le 10.15 e il fatto si è verificato in un centro di accoglienza per rifugiati, indica in un comunicato la Polizia cantonale sangallese.
Dopo la caduta il bambino era cosciente ed è stato soccorso sul posto dal servizio di emergenza sanitaria, che gli ha prestato le prime cure mediche. In seguito è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega.
La polizia sta chiarendo le circostanze dell’accaduto. Al momento si ipotizza un incidente.
Sul posto sono intervenuti il servizio di emergenza sanitaria, la Rega, i pompieri con un First Responder e la polizia cantonale di San Gallo.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!