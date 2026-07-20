Oltre 12 anni di incertezze

In fuga dalla guerra - In Ticino ha trovato una nuova casa e soprattutto una prospettiva per il futuro. «Non conoscevo il paese e neppure la lingua, ho dovuto ricominciare da zero. Insieme ai miei fratelli ho studiato per mesi e successivamente abbiamo frequentato il Pretirocinio d'Integrazione a Gerra Piano».

La licenza di quarta media, ottenuta in un solo anno, non è stata però l'unica difficoltà da superare. «Ho iniziato subito a cercare un apprendistato da parrucchiere. Ho svolto otto stage in otto saloni diversi prima che qualcuno decidesse di darmi una possibilità. Ho completato la formazione con successo e ho continuato a costruire il mio percorso professionale».