Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Oltre 12 anni di incertezze

Il percorso di R.M., dalla fuga dalla Siria all'integrazione in Ticino, mette in luce le sfide burocratiche e personali dei migranti in Svizzera.
Oltre 12 anni di incertezze
TiPress
di Simone RoncoroniGiornalista
Oltre 12 anni di incertezze
Il percorso di R.M., dalla fuga dalla Siria all'integrazione in Ticino, mette in luce le sfide burocratiche e personali dei migranti in Svizzera.

BELLINZONA - Dopo oltre 12 anni, l'incertezza per R.M.* sembra essere finita. La pratica per il passaggio del permesso F a quello B è quasi conclusa. «È stato un percorso più lungo del previsto», ci racconta sollevato il 29enne di origini siriane. «Ho ricevuto l'approvazione da parte delle autorità cantonali a Bellinzona, ora sto attendendo l'ultima decisione da Berna».

R.M. è arrivato in Svizzera quando aveva 17 anni in fuga dalla guerra. «Come tante altre persone, non ho lasciato il mio Paese per scelta, ma perché rimanere significava vivere in una situazione che non offriva più sicurezza né prospettive».

In fuga dalla guerra - In Ticino ha trovato una nuova casa e soprattutto una prospettiva per il futuro. «Non conoscevo il paese e neppure la lingua, ho dovuto ricominciare da zero. Insieme ai miei fratelli ho studiato per mesi e successivamente abbiamo frequentato il Pretirocinio d'Integrazione a Gerra Piano».

La licenza di quarta media, ottenuta in un solo anno, non è stata però l'unica difficoltà da superare. «Ho iniziato subito a cercare un apprendistato da parrucchiere. Ho svolto otto stage in otto saloni diversi prima che qualcuno decidesse di darmi una possibilità. Ho completato la formazione con successo e ho continuato a costruire il mio percorso professionale».

Un lavoro e una prospettiva - Oggi, dopo quattro anni di attività indipendente, R.M. gestisce la sua impresa in Ticino. «Da due anni sono assoggettato all'IVA, pago regolarmente le imposte, ho assunto collaboratori e ho ottenuto il modulo didattico che mi permette di formare apprendisti».

«Quando si parla di integrazione, spesso si chiedono fatti concreti. Io credo di averli dimostrati. Ho studiato qui, ho imparato la lingua qui, ho lavorato qui, ho creato posti di lavoro qui e contribuisco ogni giorno alla società e all'economia ticinese».

Quel permesso B che stenta ad arrivare - Insomma, un percorso di integrazione completato con successo. C'è però un aspetto che stride: quei 12 anni di attesa per il permesso B. «Molte persone non sanno cosa significhi vivere così a lungo con un permesso F. Pensano che sia semplicemente un documento. In realtà è una condizione che influenza profondamente la vita quotidiana».

«Quando sono arrivato ero un ragazzo. Oggi ho quasi 29 anni. Tutta la mia vita adulta si è svolta in Svizzera sotto uno statuto definito "provvisorio". La parte più difficile non è una singola limitazione amministrativa. È il senso di incertezza che ti accompagna anno dopo anno. È la sensazione di essere sempre in attesa. Di dover continuamente dimostrare di meritare il tuo posto nella società, anche quando hai già fatto tutto ciò che ti è stato richiesto».

La ragione di un limbo così esteso è burocratica. Già perché, dopo il cambio di regime in Siria rinnovare il passaporto, per un cittadino espatriato, è stato per anni quasi impossibile. Una ragione che purtroppo sfora dalle competenze della stessa amministrazione cantonale responsabile del rilascio del permesso B.

Cambia solo una lettera? - Per chi non è pratico con gli incarti legati alla migrazione, il passaggio da un permesso F a uno B può sembrare scontato se non automatico con il passare degli anni.

Per chi invece ha dovuto vivere sulla propria pelle quella transizione sa bene che una semplice lettera può cambiare un'intera vita. Non si tratta infatti di una normale conversione amministrativa, ma di due stati giuridici molto diversi.

Dall'ammissione provvisoria (permesso F) al permesso di dimora (B) è possibile infatti solo a determinate condizioni che spaziano dal livello di integrazione, alle conoscenze linguistiche alla situazione finanziaria e professionale.

Nel 2025 sono state approvate, secondo quanto ci ha confermato la stessa segreteria di Stato della migrazione (SEM), 61 richieste mentre nel 2026, al 31 maggio, le approvazioni sono state 29. Nove pratiche risultavano ancora in fase di esame.

Le tempistiche possono variare - A livello di tempistiche invece ogni caso deve essere valutato singolarmente. I tempi possono variare da caso a caso, soprattutto in base alla completezza della documentazione presentata. Se tutti i documenti richiesti sono forniti correttamente, in sei od otto mesi si dovrebbe già ricevere in bucalettere il nuovo permesso.

Insomma, tutto dipende dalla documentazione. Documenti che però non sempre sono reperibili. Ma cosa cambia nel concreto nella vita di una persona? «Dal punto di vista del lavoro, le differenze sono limitate: anche le persone con permesso F possono lavorare liberamente in Svizzera», ci spiega la SEM. «La differenza principale riguarda la libertà di viaggio. Chi possiede un permesso F può recarsi all’estero solo a determinate condizioni e deve ottenere un’autorizzazione dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Chi ha un permesso B, invece, può viaggiare liberamente senza dover chiedere alcuna autorizzazione preventiva».

I requisiti - Le autorità prendono in considerazione diversi aspetti della vita quotidiana. «In particolare verificano - continua la SEM - che la persona rispetti le leggi e l’ordine pubblico, condivida i valori fondamentali della Svizzera (come la parità tra donne e uomini), abbia una conoscenza sufficiente della lingua del Cantone in cui vive e partecipi alla vita economica, ad esempio attraverso un’attività lavorativa o un percorso di formazione».

Detto questo, le cause più frequenti di rifiuto riguardano la situazione economica della persona. In particolare, «possono incidere una dipendenza dall’assistenza sociale oppure una situazione lavorativa considerata troppo precaria o non sufficientemente stabile». Anche problemi legati al rispetto dell’ordine pubblico possono portare a una decisione negativa, «così come l’assenza delle comprovate competenze linguiste della lingua italiana».

* Nome conosciuto alla redazione

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
fugaintegrazioneintegrazionemigrazionepermesso bticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
2 gior
10
169

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
60
97

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
1 gior

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
3 gior
119
166

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
62
151

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»
LIVE
CANTONE
2 gior
107
222

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
1 gior
27

Due muli investiti sulla A2

Si cerca Gabriele
LIVE
CANTONE
18 ore

Si cerca Gabriele

Notte movimentata: tre uomini in fuga
LIVE
CUGNASCO-GERRA
23 ore

Notte movimentata: tre uomini in fuga

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
76

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
65

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"
LIVE
ITALIA
1 gior

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
14
28

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
69

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
2 gior

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
3 gior

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale
LIVE
MONDIALE 2026
5 ore
20
57

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
34
153

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo

Nella notte all'improvviso, un cantiere
LIVE
MENDRISIO
2 gior
3
52

Nella notte all'improvviso, un cantiere

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme
LIVE
NORVEGIA
2 gior

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
34
80

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
LIVE
GINEVRA
19 ore

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione
LIVE
ACQUAROSSA
1 gior
13
26

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera
LIVE
SVIZZERA
19 ore
9
15

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
48

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa
LIVE
MONDIALE 2026
4 ore
14
76

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa

Auto finisce sul tetto a Magadino
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
8
21

Auto finisce sul tetto a Magadino

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
LIVE
SOAZZA (GR)
2 gior
4
13

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni
LIVE
MONDIALE 2026
6 ore
10
32

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni

Baldini, che dramma: morta la figlia
LIVE
CARNET NOIR
2 gior
4
36

Baldini, che dramma: morta la figlia

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
3
15

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime

Moto contro un autobus, traffico in tilt
LIVE
LUGANO
1 gior
8
25

Moto contro un autobus, traffico in tilt

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
3
68

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
4 gior
33
138

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica
LIVE
ITALIA
1 gior
29
92

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica

15enne muore folgorato al luna park
LIVE
ITALIA
2 gior

15enne muore folgorato al luna park

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
11

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»

Ladro colto in flagrante nel ristorante, si chiude nel bagno e non vuole più uscire
LIVE
WINTERTHUR
2 gior
6
18

Ladro colto in flagrante nel ristorante, si chiude nel bagno e non vuole più uscire

Così l'UE vuole sbloccare 230 miliardi "intrappolati" nelle banche
LIVE
UNIONE EUROPEA
2 gior
7
45

Così l'UE vuole sbloccare 230 miliardi "intrappolati" nelle banche

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo
LIVE
ZURIGO
2 gior
69
201

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale
LIVE
LUGANO
21 ore
16
40

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
1
22

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

Se avete visto il flash... è troppo tardi
LIVE
CANTONE
2 gior
2
22

Se avete visto il flash... è troppo tardi

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
3 gior
24
54

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

Oltre 12 anni di incertezze
LIVE
CANTONE
6 ore
29
50

Oltre 12 anni di incertezze

Arrestati i fratelli Tate
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
71

Arrestati i fratelli Tate

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
7
42

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari

93’000 km e 350’000 dollari di carburante: Infantino inquina il Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
22 ore
29
138

93’000 km e 350’000 dollari di carburante: Infantino inquina il Mondiale

«Non ne possiamo più!»: cantonale bloccata dai manifestanti contro il traffico
LIVE
URI
1 gior
33
118

«Non ne possiamo più!»: cantonale bloccata dai manifestanti contro il traffico

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

ULTIME NOTIZIE TICINO
Incidente al San Bernardino, tunnel chiuso e forte traffico
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
7 min

Incidente al San Bernardino, tunnel chiuso e forte traffico

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
LIVE
RIVA SAN VITALE
1 ora

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»

Altro sciopero, i TILO si fermano al confine
LIVE
CANTONE / ITALIA
1 ora
2

Altro sciopero, i TILO si fermano al confine

Il Pardo alla Carriera va a James Gray
LIVE
LOCARNO
1 ora

Il Pardo alla Carriera va a James Gray

Lavori di pavimentazione fonica in via Ghitello
LIVE
MORBIO INFERIORE
1 ora

Lavori di pavimentazione fonica in via Ghitello

"Centro Tessile" fermo ai box: deputati chiedono chiarezza su ritardi e spese
LIVE
CANTONE
2 ore
1
4

"Centro Tessile" fermo ai box: deputati chiedono chiarezza su ritardi e spese

Tre mozioni per affrontare le ondate di calore
LIVE
LOCARNO
2 ore
5

Tre mozioni per affrontare le ondate di calore

Dalla Svizzera all’America Latina: il teatro di figura "invade" Locarno
LIVE
LOCARNO
2 ore
1

Dalla Svizzera all’America Latina: il teatro di figura "invade" Locarno

Via Gismonda, lavori notturni per un quartiere più tranquillo
LIVE
MENDRISIO
3 ore
2

Via Gismonda, lavori notturni per un quartiere più tranquillo

Il primo agosto a Bellinzona con... Pier Tami (e un sacco di musica)
LIVE
BELLINZONA
3 ore
9

Il primo agosto a Bellinzona con... Pier Tami (e un sacco di musica)