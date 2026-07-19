LUGANO
Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale
Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale mentre proseguono le indagini sulla vicenda.
TiPres (archivio)
Fonte Cdt
Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale
Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale mentre proseguono le indagini sulla vicenda.
LUGANO - Un 24enne cittadino rumeno domiciliato in Italia è stato aggredito nella notte di sabato su domenica a Lugano, poco dopo le 3.30 in via Stauffacher, nei pressi del Seven. A riportarlo è il Corriere del Ticino, citando la Polizia cantonale intervenuta insieme alla Polizia della Città di Lugano.
Il giovane ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. Sono in corso indagini per identificare gli autori e chiarire dinamica, movente e responsabilità dell’accaduto.
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