Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale

LUGANO - Un 24enne cittadino rumeno domiciliato in Italia è stato aggredito nella notte di sabato su domenica a Lugano, poco dopo le 3.30 in via Stauffacher, nei pressi del Seven. A riportarlo è il Corriere del Ticino, citando la Polizia cantonale intervenuta insieme alla Polizia della Città di Lugano.



Il giovane ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. Sono in corso indagini per identificare gli autori e chiarire dinamica, movente e responsabilità dell’accaduto.