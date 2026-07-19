15 chilometri di coda in direzione sud, 4 verso nord
Ritardi di oltre tre ore prima d'imboccare il tunnel e sbucare in Ticino
ERSTFELD/AIROLO - Traffico in aumento col passare delle ore: lunghe code si registrano ora ai due portali del San Gottardo, con pesanti ripercussioni sulla viabilità lungo l’asse nord-sud.
Al portale nord la situazione è particolarmente critica. Sull’A2 in direzione San Gottardo, tra Erstfeld e Göschenen, il traffico è bloccato a causa dell’elevato afflusso di veicoli. Si è formata una colonna lunga oltre 14 chilometri (erano 12 a mezzogiorno), con tempi di attesa che raggiungono i 140 minuti. Le autorità segnalano perturbazioni su più tratti e raccomandano, come percorso alternativo, l’utilizzo dell’A13 del San Bernardino.
Anche al portale sud si registrano disagi, seppur più contenuti. La colonna tra Quinto e Airolo, in direzione San Gottardo, ha raggiunto nel primo pomeriggio i 4 chilometri, con ritardi fino a 40 minuti. Il traffico risulta congestionato e a tratti bloccato. Inoltre, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata in direzione nord.
Rimane aperta la corsia CUPRA, che consente un parziale deflusso del traffico nella zona interessata. La situazione resta in evoluzione, con possibili ulteriori rallentamenti nelle prossime ore.