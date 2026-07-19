15 chilometri di coda in direzione sud, 4 verso nord

Al portale nord la situazione è particolarmente critica. Sull’A2 in direzione San Gottardo, tra Erstfeld e Göschenen, il traffico è bloccato a causa dell’elevato afflusso di veicoli. Si è formata una colonna lunga oltre 14 chilometri (erano 12 a mezzogiorno), con tempi di attesa che raggiungono i 140 minuti. Le autorità segnalano perturbazioni su più tratti e raccomandano, come percorso alternativo, l’utilizzo dell’A13 del San Bernardino.