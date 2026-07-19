Portale nord, ancora code interminabili
L’esodo estivo causa anche oggi lunghe attese al portale nord del San Gottardo.
ALTDORF - La coda al portale nord del tunnel del Gottardo tra Erstfeld e Göschenen è cresciuta domenica mattina fino a oltre 11 chilometri poco prima delle ore 10. I tempi di attesa superano le due ore.
Il TCS consiglia ai viaggiatori di evitare se possibile la tratta. Come deviazione viene raccomandata la A13 del San Bernardino.
Anche per il portale sud in direzione nord il TCS prevede per oggi la possibilità che si formino code. Al momento però, nella mattinata di domenica, non si registrano ancora ritardi, con la coda che non supera il chilometro.
Sabato mattina - lo ricordiamo - la coda al portale nord aveva raggiunto una lunghezza fino a 20 chilometri, con attese di tre ore e 20 minuti.
A peggiorare la situazione è la concomitanza delle vacanze estive di vari Paesi: molti viaggiatori dalla Germania e dai Paesi Bassi attraversano la Svizzera.
Aggiornamento poco prima delle ore 12 - La coda al portale nord del tunnel del Gottardo tra Erstfeld e Göschenen UR è cresciuta verso mezzogiorno: poco prima delle 12, fino a dodici chilometri. Il Touring Club Schweiz (TCS) segnala un tempo di attesa fino a due ore.
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