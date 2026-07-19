SOLETTA
Esursionista 29enne precipita e resta gravemente ferita
L'intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso il trasferimento in ospedale della giovane escursionista dopo la caduta sul Balmfluehköpfli.
Polizia Cantonale Soletta
Fonte Polizia Cantonale Soletta
Esursionista 29enne precipita e resta gravemente ferita
L'intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso il trasferimento in ospedale della giovane escursionista dopo la caduta sul Balmfluehköpfli.
GÜNSBERG - Grave incidente nel pomeriggio di sabato 18 luglio 2026 sul Balmfluehköpfli, sopra Balm, vicino a Günsberg. Una escursionista di 29 anni è rimasta seriamente ferita dopo essere precipitata lungo un ripido pendio durante la salita verso la vetta.
La donna si trovava insieme a un uomo e stava percorrendo la cresta est in direzione della cima quando, probabilmente a causa di una momentanea distrazione, è inciampata a circa 150 metri dalla vetta. La caduta è avvenuta sul versante nord della montagna, in un’area particolarmente impervia.
Immediato l’intervento dei soccorsi: un elicottero della Rega è stato inviato sul posto per il recupero della ferita, successivamente trasportata in ospedale con lesioni gravi.
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