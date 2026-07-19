Esursionista 29enne precipita e resta gravemente ferita

La donna si trovava insieme a un uomo e stava percorrendo la cresta est in direzione della cima quando, probabilmente a causa di una momentanea distrazione, è inciampata a circa 150 metri dalla vetta. La caduta è avvenuta sul versante nord della montagna, in un’area particolarmente impervia.

Immediato l’intervento dei soccorsi: un elicottero della Rega è stato inviato sul posto per il recupero della ferita, successivamente trasportata in ospedale con lesioni gravi.