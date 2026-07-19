Auto si ribalta a Wilderswil, muore un 76enne
L’uomo ha perso il controllo del veicolo in una curva ed è finito contro dei paracarri
WILDERSWIL - Un automobilista di 76 anni ha perso la vita sabato a Wilderswil, nel Canton Berna, in seguito a un incidente stradale. L’uomo, di nazionalità svizzera e residente nel cantone, era alla guida del proprio veicolo poco prima di mezzogiorno.
Secondo quanto comunicato domenica dalla Polizia cantonale bernese, il conducente ha perso il controllo dell’auto mentre affrontava una curva a sinistra. Il veicolo è finito contro diversi paracarri in pietra situati sul bordo destro della strada.
Dopo l’impatto, l’auto si è ribaltata lungo un terreno ripido, fermandosi infine su un lato. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.
Le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine da parte delle autorità.
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