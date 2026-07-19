LUCERNA
Vasto incendio in un albergo, nessuno ferito
Una densa colonna di fumo è visibile da diverse zone della città di Lucerna
Vasto incendio in un albergo, nessuno ferito
LETTORE 20MINUTEN
Fonte Ats
Vasto incendio in un albergo, nessuno ferito
Una densa colonna di fumo è visibile da diverse zone della città di Lucerna
LUCERNA - Un vasto incendio è divampato oggi sul tetto dell'Hotel Continental Park di Lucerna, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria. Gli ospiti della struttura e i residenti degli stabili vicini sono stati sfollati; al momento non si registrano feriti, ha indicato la polizia cantonale.
Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate nel sottotetto dell'edificio, causando una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città. L'intervento dei pompieri è reso difficile dagli spazi ristretti e dall’altezza degli edifici. Le cause che hanno innescato il rogo non sono ancora state accertate e saranno oggetto di indagine.
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