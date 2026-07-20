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Rischio listeria, tramezzino richiamato
Si tratta del "Tramezzino Stellato Kebab Pomodoro e Cipolla" prodotto da Riva Alimentari Uniti S.r.l.. Può essere restituito in qualsiasi punto vendita Denner
Denner
Fonte red
Rischio listeria, tramezzino richiamato
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Rischio listeria, tramezzino richiamato
Si tratta del "Tramezzino Stellato Kebab Pomodoro e Cipolla" prodotto da Riva Alimentari Uniti S.r.l.. Può essere restituito in qualsiasi punto vendita Denner
Rischio listeria, tramezzino richiamato
Si tratta del "Tramezzino Stellato Kebab Pomodoro e Cipolla" prodotto da Riva Alimentari Uniti S.r.l.. Può essere restituito in qualsiasi punto vendita Denner
ZURIGO - A causa della possibile presenza di listeria, il produttore Riva Alimentari Uniti ha ritirato dal mercato a titolo precauzionale il Tramezzino Stellato Kebab Pomodoro e Cipolla da 150 g. Lo rende noto Denner in un breve comunicato stampa.
Il prodotto non deve essere consumato e può essere restituito in qualsiasi punto vendita Denner. Il prezzo di vendita sarà rimborsato.
La listeria può avere conseguenze sulla salute. In singoli casi, dopo il consumo, possono manifestarsi sintomi simil-influenzali (febbre, mal di testa, nausea). Alle donne in gravidanza e alle persone con un sistema immunitario indebolito, nelle quali compaiono i sintomi descritti, si raccomanda di consultare immediatamente un medico.
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