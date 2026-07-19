Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
Il racconto di Stefano, 26enne di Lugano, sotto la tempesta che ieri sera ha interrotto l'esibizione di Bad Bunny e provocato diversi feriti.
Il racconto di Stefano, 26enne di Lugano, sotto la tempesta che ieri sera ha interrotto l'esibizione di Bad Bunny e provocato diversi feriti.
LUGANO/MILANO - «Una situazione assurda». È il racconto di Stefano, 26 anni, di Lugano, presente al concerto della popstar di origine portoricana Bad Bunny all’ippodromo di Milano insieme alla fidanzata Ana (22 anni), quando una violenta grandinata si è abbattuta sull’area affollata da circa 80mila persone.
«La situazione è precipitata»
«All’inizio la meteo era decisamente buona», spiega. «Poi, dopo poche canzoni, ho visto cambiare le nuvole. Già dalla quarta si capiva che stava arrivando qualcosa: il cielo era diventato arancione, con quelle nuvole tipiche da grandine».
Intorno alle 22 la situazione è precipitata. «Sono iniziate a cadere palline grandi come da ping pong e facevano male. Per fortuna sono riuscito a coprirmi con uno zaino e a proteggere anche la mia ragazza. Ma attorno a noi c’era gente colpita in testa».
«Ci hanno chiesto di rimanere al nostro posto»
La gestione dell’emergenza, secondo Stefano, non è stata impeccabile. «Hanno sospeso il concerto per dieci minuti e ci hanno chiesto di rimanere al nostro posto perché c’era un temporale in corso». In effetti dal video che Stefano ci invia (allegato all'articolo) si sente lo speaker dire al pubblico: "Non evacuate...rimanete in posizione". «Poi - continua il nostro testimone - proprio solo quando ha iniziato a grandinare, ci hanno fatto uscire dalle aree di emergenza».
Ma non è tutto. «Le bancarelle hanno chiuso le tettoie per evitare che la gente si riparasse sotto. Se ti avvicinavi ti cacciavano via. Così siamo rimasti esposti alla grandine».
In un contesto già critico, anche i movimenti per uscire sono stati difficili. «Eravamo schiacciati, si camminava passetto per passetto. Era complicato anche solo provare ad allontanarsi».
«La maggior parte delle persone non sapeva cosa fare»
Alcuni hanno cercato riparo dove possibile. «C’era chi si infilava nei bagni, chi sotto gli striscioni o vicino alle reti. Ma la maggior parte delle persone non sapeva cosa fare».
Diversi i feriti, come riferito dai Vigili del fuoco. «Ho visto gente ferita e arrivare ambulanze. Su TikTok è pieno di video di persone che si sono fatte male», racconta ancora Stefano.
Il temporale si è esaurito dopo circa venti minuti. «Ha smesso di grandinare proprio quando siamo riusciti a uscire». Nonostante la paura, il 26enne e la sua ragazza non hanno avuto conseguenze. «Noi sani e salvi, sì. Ma è stata davvero follia».
Intanto, si apprende che i soldi dei biglietti verranno rimborsati: «Sì, ho visto che dovrebbero restituirli».
@andreea1lea
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