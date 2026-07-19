Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Intorno alle 22 la situazione è precipitata. «Sono iniziate a cadere palline grandi come da ping pong e facevano male. Per fortuna sono riuscito a coprirmi con uno zaino e a proteggere anche la mia ragazza. Ma attorno a noi c’era gente colpita in testa».

«Ci hanno chiesto di rimanere al nostro posto»

La gestione dell’emergenza, secondo Stefano, non è stata impeccabile. «Hanno sospeso il concerto per dieci minuti e ci hanno chiesto di rimanere al nostro posto perché c’era un temporale in corso». In effetti dal video che Stefano ci invia (allegato all'articolo) si sente lo speaker dire al pubblico: "Non evacuate...rimanete in posizione". «Poi - continua il nostro testimone - proprio solo quando ha iniziato a grandinare, ci hanno fatto uscire dalle aree di emergenza».