Si cerca Gabriele Carbone
Classe 2009, manca all'appello da giovedì 16 luglio
RIVA SAN VITALE - La Polizia cantonale ticinese ha diramato un avviso di scomparsa concernente Gabriele Carbone, cittadino svizzero nato il 13 dicembre 2009. Il giovane risulta irreperibile dalle ore 16 di giovedì 16 luglio, quando è stato visto per l’ultima volta a Riva San Vitale.
Secondo le informazioni diffuse, Gabriele Carbone è alto 175 centimetri, è di corporatura snella e pesa circa 50 chili. Ha occhi verdi chiari, capelli castano chiaro ondulati e un viso tra l’ovale e il rotondo. L’età apparente è di circa 18 anni e si esprime in lingua italiana.
Non sono disponibili indicazioni sull’abbigliamento indossato al momento della scomparsa.
Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili o avvisti il giovane a contattare immediatamente il Comando della Polizia Cantonale al numero 0848 25 55 55.