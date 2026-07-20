Un'estradizione ancora in bilico

La Corte di cassazione italiana ha annullato la decisione della Corte d’appello di Bologna, che aveva respinto una richiesta di estradizione avanzata dal Ticino.

Nel frattempo, quattro persone sono già state condannate in primo grado a pene comprese tra uno e quattro anni di carcere. Tre di loro hanno presentato appello e il nuovo processo si è svolto mercoledì scorso, con la sentenza attesa a breve.