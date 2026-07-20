"Insulto al calcio" e affini

Dall’altra parte dell’Atlantico, il tono è più amaro ma riconosce la superiorità avversaria. "Olé" scrive che l’Argentina «ha dato tutto ed è affondata a testa alta», mentre "La Nación" parla della «fine di un sogno». «Clarín» saluta Lionel Messi, alla sua ultima Coppa del Mondo, sottolineando l’orgoglio nonostante la sconfitta.

Molto più dure alcune testate internazionali. In Inghilterra, il "Telegraph" definisce la vittoria spagnola «un trionfo del calcio», criticando un’Argentina accusata di gioco falloso e poco spettacolare. «Calcio 1, Criminali 0. Ci sono voluti i supplementari per arrivarci ma, grazie a Dio, ci siamo arrivati. Lo sport ha vinto, Qualsiasi altra cosa sarebbe stata percepita come un crimine», ha aggiunto il quotidiano londinese.