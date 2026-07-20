Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

«Era sopra di me»

È l'aprile del 2023, e Paula ha 15 anni, quando una notte si sveglia di soprassalto. È in uno stato di semi-incoscienza, ma si rende conto che qualcuno è nella stanza insieme a lei. Inizialmente pensa al suo ragazzo, ma poi capisce. Patrick Frei, il suo patrigno, «era sopra di me», racconta. Realizza che è in corso un abuso, «poi è diventato tutto nero».

Il giorno dopo, nonostante lo stordimento, ricorda l'accaduto e racconta tutto alla madre. L'allora 54enne, però, nega tutto, dicendo di essere entrato nella stanza della minore solo per cercare eventuali sostanze stupefacenti. E Iwona finisce per credergli, limitandosi a dirgli di non avvicinarsi più alla figlia.