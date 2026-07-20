TRAFFICO
Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare
Il forte afflusso di viaggiatori da Oltregottardo anche questo lunedì sera intasa l'autostrada verso sud con ritardi importanti e code già da Bellinzona Sud.
foto lettore tio.ch
Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare
Il forte afflusso di viaggiatori da Oltregottardo anche questo lunedì sera intasa l'autostrada verso sud con ritardi importanti e code già da Bellinzona Sud.
SAVOSA - Continua a non smentirsi il luglio rovente sulle (auto)strade ticinesi, confermandoci una serata di rientro verso sud, quella di questo lunedì, nuovamente da dimenticare.
Come confermato anche dal TCS, e da diversi lettori di tio.ch che si trovano imbottigliati, sulla tratta tra Bellinzona Sud e il Tunnel di Grancia sono da prevedere forti ritardi, stimati attorno ai 50 minuti.
Il motivo, come è comune in questi giorni, è il forte afflusso di turisti da Oltregottardo.
Sull'A2 la coda inizia proprio poco dopo l'entrata di Bellinzona Sud con i semafori di dosaggio accesi dal Ceneri in giù.
Relativamente calma la situazione dal ponte-diga fino alle dogane (Gaggiolo e Brogeda), dove sono però presenti nuovi rallentamenti.
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