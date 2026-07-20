Elezione tacita: Maria Lia Fraschini è il nuovo Giudice di pace
Il ritiro della seconda candidatura ha portato alla nomina automatica della nuova Giudice di pace.
CAPRIASCA - La Cancelleria dello Stato ha comunicato che oggi, lunedì 20 luglio alle ore 18.00, è diventata definitiva la proposta di candidatura per l’elezione del Giudice di pace del Circolo di Capriasca.
Nel corso della procedura, il signor Quadri Marco, di Capriasca (Oggio), rappresentante della proposta di candidatura della signora Gianotti Terrani Lara (02.08.1975), di Capriasca (Lugaggia), ha ritirato la candidatura. Il ritiro è avvenuto con il consenso della candidata e su autorizzazione dei proponenti, conformemente all’articolo 50 della LEDP, al fine di permettere un’elezione tacita.
In seguito a questa decisione, la signora Fraschini Maria Lia (26.08.1992), di Capriasca (Tesserete), è stata eletta tacitamente alla carica di Giudice di pace del Circolo di Capriasca.