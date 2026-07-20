Elezione tacita: Maria Lia Fraschini è il nuovo Giudice di pace

Nel corso della procedura, il signor Quadri Marco, di Capriasca (Oggio), rappresentante della proposta di candidatura della signora Gianotti Terrani Lara (02.08.1975), di Capriasca (Lugaggia), ha ritirato la candidatura. Il ritiro è avvenuto con il consenso della candidata e su autorizzazione dei proponenti, conformemente all’articolo 50 della LEDP, al fine di permettere un’elezione tacita.

In seguito a questa decisione, la signora Fraschini Maria Lia (26.08.1992), di Capriasca (Tesserete), è stata eletta tacitamente alla carica di Giudice di pace del Circolo di Capriasca.