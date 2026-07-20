«Paredes, argentino del passato»

«È la fine di un ciclo, di un’era - ha raccontato Arno Rossini - Ma per quanto visto è giusto che sia andata così. L’Argentina non ha fatto nulla. Forse perché stanca, forse perché avere Messi come unica opzione non è stato saggio… sta di fatto che la finale quasi non l’ha giocata. E questo ha fatto aumentare il rammarico di Svizzera e Inghilterra. L’Albiceleste era battibile anche prima. La nostra Nazionale e quella britannica avrebbero potuto comodamente superarla. E battersi loro in finale. Sicuro non avrebbero fatto una figura peggiore, anche se, è vero, provare a giocare a viso aperto con la Spagna sarebbe stato estremamente rischioso».

L’Argentina ha scelto di chiudersi, puntando ai rigori, o è stata costretta a questo atteggiamento dalla forza dei rivali?

«Credo abbia preparato la partita pensando al classico “difesa e contropiede”. La seconda parte della strategia, lo abbiamo visto, non è tuttavia praticamente mai riuscita a metterla in pratica. Merito della Spagna, ovviamente».