Spintoni e botte anche dopo il 90'; Paredes pessimo
Leandro Paredes è stato l'anti-eroe della finale del Mondiale.
Leandro Paredes è stato l'anti-eroe della finale del Mondiale.
|23
|Unai Simon
|12
|Pedro Porro
|22
|Pau Cubarsi
|14
|Aymeric Laporte 99'
|24
|Marc Cucurella
|16
|Rodrigo Hernandez Cascante 99'
|10
|Dani Olmo 75'
|8
|Fabian Ruiz 62'
|19
|Lamine Yamal
|21
|Mikel Oyarzabal 62'
|15
|Alex Bao 75'
|4
|Eric Garcia 99'
|20
|Pedri 62'
|5
|Marcos Llorente
|11
|Yeremy Pino
|3
|Alejandro Grimaldo
|25
|Victor Munoz
|18
|Martin Zubimendi 99'
|17
|Nico Williams 75'
|6
|Mikel Merino 75'
|13
|Joan Garcia
|9
|Gavi
|2
|Marc Pubill
|1
|David Raya
|26
|Borja Iglesias
|7
|Ferran Torres 62'
|Emiliano Martinez
|23
|58' Gonzalo Montiel
|4
|70' Cristian Romero
|13
|44' Lisandro Martinez
|6
|Nicolas Tagliafico
|3
|70' Rodrigo De Paul
|7
|Enzo Fernandez
|24
|Alexis Mac Allister
|20
|46' Nico Gonzalez
|15
|Lionel Messi
|10
|102' Julian Alvarez
|9
|Giovani Lo Celso
|11
|Emanuel Lopez
|21
|Juan Musso
|1
|Exequiel Palacios
|14
|Lautaro Martinez
|22
|Nico Paz
|18
|Thiago Almada
|16
|44' Nicolas Otamendi
|19
|70' Giuliano Simeone
|17
|46' Leandro Paredes
|5
|58' Nahuel Molina
|26
|Valentin Barco
|8
|102' Marcos Senesi
|2
|Geronimo Rulli
|12
|70' Facundo Medina
|25
EAST RUTHERFORD - La finale del Mondiale ha incoronato Ferran Torres, autore del gol decisivo nei tempi supplementari per la Spagna, ma ha visto recitare da protagonista anche Leandro Paredes. Protagonista in negativo, ovviamente.
Entrato in campo dopo l’intervallo, il centrocampista del Boca Juniors è stato ammonito pochi minuti più tardi per una spinta alle spalle a Rodri. Già in quell’occasione ha rischiato il secondo giallo per le proteste, ma è stato graziato dall’arbitro sloveno Slavko Vincic.
Nemmeno il cartellino giallo ha calmato l'argentino, che ha continuato a giocare al limite e a provocare i rivali. La tensione è esplosa però del tutto dopo il triplice fischio, quando il 32enne ha afferrato al collo Eric García, costringendo compagni e staff - tra cui Walter Samuel e il selezionatore Lionel Scaloni - a intervenire per fermarlo.
Tutto finito? Per nulla. La situazione è degenerata ulteriormente quando Paredes si è scagliato contro Gavi, colpendolo al volto e spingendolo a terra. Solo dopo diversi alcuni secondi di tensione la situazione è parzialmente rientrata.
Il comportamento del sudamericano è stato criticato a tutte le latitudini. Sulla TV inglese, per esempio, Gary Neville ha parlato senza mezzi termini di «vergogna», sottolineando come il centrocampista sia stato fortunato a non essere espulso durante la partita.