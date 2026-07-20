Spintoni e botte anche dopo il 90'; Paredes pessimo

Nemmeno il cartellino giallo ha calmato l'argentino, che ha continuato a giocare al limite e a provocare i rivali. La tensione è esplosa però del tutto dopo il triplice fischio, quando il 32enne ha afferrato al collo Eric García, costringendo compagni e staff - tra cui Walter Samuel e il selezionatore Lionel Scaloni - a intervenire per fermarlo.

Tutto finito? Per nulla. La situazione è degenerata ulteriormente quando Paredes si è scagliato contro Gavi, colpendolo al volto e spingendolo a terra. Solo dopo diversi alcuni secondi di tensione la situazione è parzialmente rientrata.