Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale
La cantante è stata soccorsa e la prognosi è di 30 giorni dopo l’incidente avvenuto a San Salvo Marina (Chieti). Sospeso il concerto in corso.
CHIETI - Una brutta scena e un grande spavento, per il pubblico e per tutti i suoi fan. Incidente per Noemi durante un concerto domenica sera a San Salvo Marina (Chieti): la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico. Soccorsa dal 118, è stata trasferita all’ospedale di Vasto per accertamenti; la prognosi è di 30 giorni. L’evento è stato sospeso e rinviati anche i fuochi pirotecnici. La notizia è stata diffusa dai media italiani - che parlano di una possibile ferita alla testa - e il video della caduta sta circolando sui social.
Il comune della Città di San Salvo ha spiegato sulla sua pagina Facebook che «a causa dell’incidente occorso durante l'esibizione alla cantante Noemi, il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione». La speranza di tutti è che l'artista possa ristabilirsi e tornare al più presto ai suoi live.
@thomas.adamo
Noemi cade dal palco😢 #sansalvomarina #fyp #voliamoneixte✈🦁🔝💯💥 #noemi♬ audio originale - Thomas Adamo
«Ho la testa dura non vi preoccupate!». Così la cantante lunedì mattina in un post. «Mi sono presa un grande spavento - continua - ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore. Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare». Infine il saluto ai fan: «Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte».
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