Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale

CHIETI - Una brutta scena e un grande spavento, per il pubblico e per tutti i suoi fan. Incidente per Noemi durante un concerto domenica sera a San Salvo Marina (Chieti): la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico. Soccorsa dal 118, è stata trasferita all’ospedale di Vasto per accertamenti; la prognosi è di 30 giorni. L’evento è stato sospeso e rinviati anche i fuochi pirotecnici. La notizia è stata diffusa dai media italiani - che parlano di una possibile ferita alla testa - e il video della caduta sta circolando sui social.