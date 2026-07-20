RIVA SAN VITALE
Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
A confermarlo è la famiglia. L'avviso di scomparsa era stato diramato nel fine settimana è stato revocato questo lunedì mattina.
Archivio Ti-Press/Polca TI
Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
A confermarlo è la famiglia. L'avviso di scomparsa era stato diramato nel fine settimana è stato revocato questo lunedì mattina.
RIVA SAN VITALE - Il giovane rivense Gabriele C., per il quale è stato diramato un avviso di scomparsa lo scorso 19 luglio, è tornato a casa e «sta bene».
A confermarlo a tio.ch è la stessa famiglia che spiega come il ragazzo si trovi attualmente nel suo comune di residenza.
Classe 2009, lo ricordiamo, si era reso irreperibile dal pomeriggio dello scorso giovedì 16 luglio proprio da Riva San Vitale.
Nella tarda mattinata di oggi anche la Polizia cantonale ha revocato l'avviso di scomparsa.
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