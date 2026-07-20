La sacra foto dei campioni e Trump che ha provato a entrarci
Trump tra applausi e fischi alla finale, ma Infantino se lo coccola
Il presidente USA protagonista al MetLife Stadium tra sicurezza rafforzata, vip e spettacolo.
Trump tra applausi e fischi alla finale, ma Infantino se lo coccola
Il presidente USA protagonista al MetLife Stadium tra sicurezza rafforzata, vip e spettacolo.
|23
|Unai Simon
|12
|Pedro Porro
|22
|Pau Cubarsi
|14
|Aymeric Laporte 99'
|24
|Marc Cucurella
|16
|Rodrigo Hernandez Cascante 99'
|10
|Dani Olmo 75'
|8
|Fabian Ruiz 62'
|19
|Lamine Yamal
|21
|Mikel Oyarzabal 62'
|15
|Alex Bao 75'
|4
|Eric Garcia 99'
|20
|Pedri 62'
|5
|Marcos Llorente
|11
|Yeremy Pino
|3
|Alejandro Grimaldo
|25
|Victor Munoz
|18
|Martin Zubimendi 99'
|17
|Nico Williams 75'
|6
|Mikel Merino 75'
|13
|Joan Garcia
|9
|Gavi
|2
|Marc Pubill
|1
|David Raya
|26
|Borja Iglesias
|7
|Ferran Torres 62'
|Emiliano Martinez
|23
|58' Gonzalo Montiel
|4
|70' Cristian Romero
|13
|44' Lisandro Martinez
|6
|Nicolas Tagliafico
|3
|70' Rodrigo De Paul
|7
|Enzo Fernandez
|24
|Alexis Mac Allister
|20
|46' Nico Gonzalez
|15
|Lionel Messi
|10
|102' Julian Alvarez
|9
|Giovani Lo Celso
|11
|Emanuel Lopez
|21
|Juan Musso
|1
|Exequiel Palacios
|14
|Lautaro Martinez
|22
|Nico Paz
|18
|Thiago Almada
|16
|44' Nicolas Otamendi
|19
|70' Giuliano Simeone
|17
|46' Leandro Paredes
|5
|58' Nahuel Molina
|26
|Valentin Barco
|8
|102' Marcos Senesi
|2
|Geronimo Rulli
|12
|70' Facundo Medina
|25
EAST RUTHERFORD - Donald Trump si è preso la scena alla finale del Mondiale al MetLife Stadium, arrivando a bordo del Marine 1 insieme alla moglie Melania e partecipando alla cerimonia conclusiva con la consegna della Coppa del Mondo alla Spagna. La sua presenza, fortemente voluta fin dall’assegnazione del torneo, ha attirato l’attenzione dentro e fuori dal campo.
L’accoglienza è stata inizialmente più tiepida rispetto ai fischi ricevuti in una precedente apparizione a New York, con la sua immagine sui maxi-schermi durante l’inno nazionale passata quasi inosservata. I mugugni sono però arrivati al momento della premiazione, quando Trump è sceso in campo accanto a Gianni Infantino. Dopo aver consegnato medaglie e trofeo, il presidente USA si è trattenuto sul palco più del previsto, provando a essere immortalato nello scatto dedicato ai campioni e venendo in seguito accompagnato via dal numero uno della FIFA.
In tribuna autorità erano presenti diversi leader internazionali, tra cui il premier spagnolo Pedro Sanchez, con cui Trump si è intrattenuto cordialmente nonostante le tensioni recenti, e i rappresentanti di Canada e Messico, Mark Carney e Claudia Sheinbaum.
La serata è stata anche un grande evento mediatico, con numerose celebrità sugli spalti, tra cui Matt Damon, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna e David Beckham. Sul campo si sono alternati momenti di spettacolo, dall’intervento di Tom Cruise alle esibizioni musicali di Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger.
Particolarmente atteso l’half-time show in stile Super Bowl, che ha esteso l’intervallo oltre i tempi regolamentari. Protagonisti Madonna, Shakira e Justin Bieber, in una coreografia dominata da colori vivaci e scenografie imponenti. Lo spettacolo si è chiuso con la scritta "Love" sugli schermi, prima di lasciare nuovamente spazio al calcio e alla festa finale della Spagna.