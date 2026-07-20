La sacra foto dei campioni e Trump che ha provato a entrarci

In tribuna autorità erano presenti diversi leader internazionali, tra cui il premier spagnolo Pedro Sanchez, con cui Trump si è intrattenuto cordialmente nonostante le tensioni recenti, e i rappresentanti di Canada e Messico, Mark Carney e Claudia Sheinbaum.

La serata è stata anche un grande evento mediatico, con numerose celebrità sugli spalti, tra cui Matt Damon, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna e David Beckham. Sul campo si sono alternati momenti di spettacolo, dall’intervento di Tom Cruise alle esibizioni musicali di Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger.