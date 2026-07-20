Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti
Dinamica, interventi di soccorso e indagini in corso dopo il grave schianto in galleria.
Dinamica, interventi di soccorso e indagini in corso dopo il grave schianto in galleria.
SAN BERNARDINO - Come abbiamo riferito, lunedì mattina, nel tunnel di San Bernardino, si è verificato un grave incidente stradale che ha comportato la chiusura della galleria per circa tre ore, tunnel successivamente riaperto. Nel pomeriggio, la Polizia cantonale ha spiegato la dinamica di quanto accaduto.
Poco dopo le 9:50, un uomo tedesco di 38 anni, alla guida di un veicolo proveniente da Hinterrhein e diretto verso sud sulla strada statale N13, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente e lateralmente con un’auto condotta da un uomo svizzero di 51 anni. Quest’ultimo ha riportato ferite lievi.
I vigili del fuoco del tunnel di San Bernardino sono intervenuti per mettere in sicurezza la scena dell’incidente. Entrambi i veicoli, completamente distrutti nell’impatto, sono stati caricati su camion e rimossi.
Dopo l’intervento del Dipartimento di Ingegneria Civile dei Grigioni, che ha provveduto alla riparazione delle infrastrutture danneggiate, il tunnel è stato riaperto al traffico poco dopo le 13:00.
Durante le operazioni di soccorso e pulizia, i veicoli leggeri sono stati deviati sul Passo di San Bernardino, con il supporto del personale dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere (BAZG).
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