Tunnel del San Bernardino di nuovo aperto

Sulla pagina internet strassen.gr.ch dell'Ufficio tecnico grigionese la strada fra San Bernardino e Hinterrhein è di nuovo colorata di verde. Le macchine, che erano state deviate sul Passo del San Bernardino, e i veicoli pesanti fermi alle aree di sosta di Hinterrhein e Campagnola possono di nuovo transitare attraverso il tunnel.