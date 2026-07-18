Il sindaco di Como investito da una bici elettrica

Il sindaco ha sottolineato i rischi legati alla circolazione delle bici elettriche nel centro storico: «Se ci fosse stata una signora di 80-85 anni, la ammazzava o le faceva passare 6 mesi in carrozzina. Comunque adesso stiamo mettendo a posto la Ztl, la bozza definitiva arriverà lunedì o martedì, e valuteremo come comportarci anche per questo traffico delle bici elettriche in centro storico. Adesso è obbligatoria l’assicurazione per i monopattini e non per le bici elettriche, che però possono cagionare danni viaggiando come siluri».

Rapinese ha concluso rassicurando sulle proprie condizioni: «A me è andata bene, non mi sono rotto niente, ma quel cretino non si rendeva conto della velocità a cui andava. Se fosse successo a un bambino, non c’era più. È pericolosissimo».