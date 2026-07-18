Sulyok: «Firmo il provvedimento sulla mia revoca»

Una volta che la modifica costituzionale sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Sulyok non sarà più presidente e dovrà lasciare il palazzo presidenziale (Sandor palota).

La decisione di firmare è stata comunicata dall'ufficio della presidenza: «Adempio al mio obbligo previsto dalla Legge fondamentale, dopo aver attentamente valutato le mie opzioni legali e secondo coscienza», ha dichiarato il presidente. «La firma testimonia il mio rispetto per la Costituzione stessa», ha aggiunto.