ITALIA
Incendio in un grande palazzo a Milano, due morti
Decine di persone sono state evacuate
Incendio in un grande palazzo a Milano, due morti
VIGILI DEL FUOCO
Fonte Ats Ans
Incendio in un grande palazzo a Milano, due morti
Decine di persone sono state evacuate
MILANO - Due persone - un uomo e una donna - sono morte e altre due sono rimaste intossicate oggi pomeriggio in un incendio che ha interessato l'ultimo piano di un grande caseggiato di sei piani a Cimiano, a est di Milano, secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco, intervenuti con numerosi mezzi.
Dal palazzo sono state evacuate decine di persone. Pattuglie degli agenti della Polizia locale hanno bloccato la via.
Le due vittime, riferiscono i media italiani, sono una coppia di anziani coniugi - lui 89 anni, lei 84 anni.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!