Droni ucraini colpiscono in Russia: morti e decine di feriti

I detriti di un drone abbattuto hanno inoltre colpito un asilo, senza provocare feriti, mentre un incendio è stato domato. Un altro rogo è divampato a Noginsk, nei pressi di un deposito di petrolio. Per motivi di sicurezza sono stati evacuati una clinica ostetrica e un condominio; quattro persone sono rimaste ferite.

Il sindaco di Mosca, Sergej Sobyanin, ha dichiarato che tra venerdì sera e sabato mattina 1.892 droni ucraini si sono diretti verso la capitale russa e che la maggior parte sarebbe stata abbattuta. Queste informazioni non sono verificabili in modo indipendente.