Droni ucraini colpiscono in Russia: morti e decine di feriti
Attacchi nelle regioni di Tambov e Mosca: almeno otto vittime. Colpiti centri logistici e depositi, indagini in corso
Attacchi nelle regioni di Tambov e Mosca: almeno otto vittime. Colpiti centri logistici e depositi, indagini in corso
MOSCA - Almeno otto persone sono morte e decine sono rimaste ferite in Russia in seguito ad attacchi con droni attribuiti all'Ucraina. Nella regione di Tambov si contano sette vittime e 25 feriti, secondo quanto riferito su Telegram dal governatore Jewgeni Perwyschow. Le persone colpite sarebbero dipendenti di un centro di distribuzione del rivenditore online Wildberries nella città di Kotovsk, a circa 500 chilometri a sud-est di Mosca.
Nella regione di Mosca si registra un'ulteriore vittima e oltre 60 feriti. Il Comitato investigativo russo ha definito gli attacchi come attentati terroristici contro strutture civili e ha annunciato l'apertura di un procedimento penale. Sempre nell'area della capitale è stato colpito un altro magazzino di Wildberries. A Elektrostal, circa 50 chilometri a est di Mosca, 57 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, e una è morta in seguito.
I detriti di un drone abbattuto hanno inoltre colpito un asilo, senza provocare feriti, mentre un incendio è stato domato. Un altro rogo è divampato a Noginsk, nei pressi di un deposito di petrolio. Per motivi di sicurezza sono stati evacuati una clinica ostetrica e un condominio; quattro persone sono rimaste ferite.
Il sindaco di Mosca, Sergej Sobyanin, ha dichiarato che tra venerdì sera e sabato mattina 1.892 droni ucraini si sono diretti verso la capitale russa e che la maggior parte sarebbe stata abbattuta. Queste informazioni non sono verificabili in modo indipendente.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che gli attacchi hanno colpito centri logistici nelle regioni di Mosca e Tambov, dove sarebbero stati stoccati componenti per droni e apparecchiature di navigazione soggetti a sanzioni occidentali. Secondo Kiev, si tratta di una risposta agli attacchi russi contro infrastrutture ucraine. L'Ucraina si difende da oltre quattro anni dall'invasione russa, utilizzando in particolare droni per colpire obiettivi sul territorio nemico.
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