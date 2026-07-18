Ben Gvir vuole i coccodrilli attorno alle prigioni per i palestinesi

I media israeliani hanno riferito che Ben Gvir intende dislocare coccodrilli attorno alla prigione di Ketziot, nel sud di Israele, dove sono detenuti numerosi militanti di Hamas catturati dopo l'attacco del gruppo contro Israele del 7 ottobre 2023, evento che ha scatenato il conflitto a Gaza, in corso da oltre due anni. Channel 13 ha inoltre reso noto che, quando Ben Gvir avanzò la proposta l'anno scorso, questa fu inizialmente «accolta con derisione da diversi funzionari» del servizio penitenziario israeliano.