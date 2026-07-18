Due soldati USA uccisi durante un'operazione in Giordania
È la prima volta dall’ultima escalation con l’Iran, secondo quanto riferito dal comando Centcom
AMMAN - Per la prima volta dall’ultima escalation nella guerra con l’Iran, due soldati statunitensi sono stati uccisi. Lo ha reso noto l’esercito degli Stati Uniti, precisando che la morte è avvenuta venerdì durante un’operazione in Giordania.
Secondo quanto comunicato dal comando regionale Centcom sulla piattaforma X, i militari hanno perso la vita mentre le forze armate statunitensi e gli alleati erano impegnati a difendersi da attacchi condotti con razzi e droni attribuiti all’Iran. Un militare poi risulta disperso.
Quattro membri del servizio americani sono stati medicati in ospedali giordani e successivamente dimessi. Altri membri del personale che sono stati valutati per lievi ferite sono tornati in servizio.
«Per rispetto verso le famiglie, il CENTCOM tratterrà ulteriori informazioni, inclusi i nomi dei combattenti caduti, fino a 24 ore dopo che i parenti più prossimi abbiano ricevuto la notizia», si legge sempre su X.
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