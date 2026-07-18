«La firma di Trump sul memorandum è priva di valore»

TEHERAN - La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha rilasciato una dichiarazione scritta in cui afferma che «le ripetute violazioni del Grande Satana del memorandum d'intesa firmato tra i presidenti dell'Iran e degli Stati Uniti hanno una volta di più dimostrato a tutti quanto sia inutile e senza valore la firma del presidente degli Stati Uniti, e che bullismo, ambizioni egemoniche e barbarie sono elementi inseparabili del modo e della dottrina americana».