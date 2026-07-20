Moto contro auto a Cornaredo, traffico congestionato

CORNAREDO - Incidente questa sera davanti alla caserma dei pompieri a Cornaredo. Dopo le ore 18, una moto contro un'auto sta paralizzando il traffico all'altezza dello svincolo stradale, in entrambe le direzioni di marcia. Non risultano feriti.



La moto coinvolta è riversa sull'asfalto, l'auto incidentata è ferma con un danno alla ruota. Una seconda auto è ferma in diagonale e blocca il traffico. Il consiglio è di evitare la zona.