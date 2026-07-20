Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Moto contro auto a Cornaredo, traffico congestionato

Traffico in tilt vicino alla caserma dei pompieri, nessun ferito ma forti disagi alla viabilità.
Moto contro auto a Cornaredo, traffico congestionato
TiPress (emblematica)
Fonte Red
elaborata da Redazione
Moto contro auto a Cornaredo, traffico congestionato
Traffico in tilt vicino alla caserma dei pompieri, nessun ferito ma forti disagi alla viabilità.

CORNAREDO - Incidente questa sera davanti alla caserma dei pompieri a Cornaredo. Dopo le ore 18, una moto contro un'auto sta paralizzando il traffico all'altezza dello svincolo stradale, in entrambe le direzioni di marcia. Non risultano feriti.

La moto coinvolta è riversa sull'asfalto, l'auto incidentata è ferma con un danno alla ruota. Una seconda auto è ferma in diagonale e blocca il traffico. Il consiglio è di evitare la zona.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cornaredoincidente stradale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
73
100

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
2 gior

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
3 gior
10
171

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»
LIVE
CANTONE
2 gior
108
221

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
64
149

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
1 gior
27

Due muli investiti sulla A2

Notte movimentata: tre uomini in fuga
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Notte movimentata: tre uomini in fuga

Si cerca Gabriele
LIVE
CANTONE
1 gior

Si cerca Gabriele

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale
LIVE
MONDIALE 2026
15 ore
28
88

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
11 ore

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
22
65

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"
LIVE
ITALIA
2 gior

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
14
28

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
12
68

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa
LIVE
MONDIALE 2026
13 ore
17
98

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo
LIVE
MONDIALE 2026
22 ore
37
160

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
LIVE
CANTONE
9 ore
9
79

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
LIVE
GINEVRA
1 gior

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
34
78

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
16

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni
LIVE
MONDIALE 2026
15 ore
12
36

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior
13
25

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
10 ore

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
48

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme
LIVE
NORVEGIA
3 gior

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme

Auto finisce sul tetto a Magadino
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
8
20

Auto finisce sul tetto a Magadino

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
LIVE
SOAZZA (GR)
2 gior
4
12

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
3 gior
119
167

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

«Mi fa male l’anima, scusatemi»
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
18
78

«Mi fa male l’anima, scusatemi»

Moto contro un autobus, traffico in tilt
LIVE
LUGANO
2 gior
8
22

Moto contro un autobus, traffico in tilt

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
3
67

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica
LIVE
ITALIA
2 gior
29
90

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica

15enne muore folgorato al luna park
LIVE
ITALIA
2 gior

15enne muore folgorato al luna park

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio
LIVE
SVIZZERA
8 ore
8
73

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
12

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»

Oltre 12 anni di incertezze
LIVE
CANTONE
15 ore
31
54

Oltre 12 anni di incertezze

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale
LIVE
LUGANO
1 gior
16
39

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
LIVE
RIVA SAN VITALE
10 ore

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"
LIVE
RASSEGNA STAMPA
9 ore
11
58

Schiaffi all'Argentina: "Calcio 1 - Criminali 0, grazie a Dio"

Violenza gratuita, spettacolo indegno
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
6 ore
32

Violenza gratuita, spettacolo indegno

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
7
41

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari

Taxi che vanno da soli: il test ticinese
LIVE
BELLINZONA/ SAN FRANCISCO
15 ore
46
107

Taxi che vanno da soli: il test ticinese

Arrestati i fratelli Tate
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
72

Arrestati i fratelli Tate

93’000 km e 350’000 dollari di carburante: Infantino inquina il Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
31
134

93’000 km e 350’000 dollari di carburante: Infantino inquina il Mondiale

«Non ne possiamo più!»: cantonale bloccata dai manifestanti contro il traffico
LIVE
URI
2 gior
33
116

«Non ne possiamo più!»: cantonale bloccata dai manifestanti contro il traffico

Nel lago, con l'auto
LIVE
GRIGIONI
6 ore
6
53

Nel lago, con l'auto

ULTIME NOTIZIE TICINO
Bicentinario del Porto di Magadino: «Bella festa... ma che prezzi»
LIVE
LOCARNO
34 min
2

Bicentinario del Porto di Magadino: «Bella festa... ma che prezzi»

Elezione tacita: Maria Lia Fraschini è il nuovo Giudice di pace
LIVE
CAPRIASCA
3 ore
1

Elezione tacita: Maria Lia Fraschini è il nuovo Giudice di pace

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»
LIVE
CANTONE
4 ore
39
114

«Dobbiamo affrontare un'altra estate in queste condizioni?»

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare
LIVE
TRAFFICO
4 ore
6
50

Luglio sempre più rovente sulla A2, ed è un altro rientro da dimenticare

Porto di Magadino: un successo la festa per il bicentenario
LIVE
GAMBAROGNO
4 ore
1

Porto di Magadino: un successo la festa per il bicentenario

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
6 ore

Un frontale ha causato la chiusura del tunnel, veicoli distrutti

«Fare e disfare»: la gestione dei cantieri cittadini sotto la lente
LIVE
LUGANO
6 ore
16
23

«Fare e disfare»: la gestione dei cantieri cittadini sotto la lente

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como
LIVE
CANTONE
8 ore

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como

Traversata popolare del Golfo
LIVE
RIVA SAN VITALE
8 ore
9

Traversata popolare del Golfo

"Sabato, domenica e lunedì": è ancora coda infinita
LIVE
SAN GOTTARDO
8 ore
26
15

"Sabato, domenica e lunedì": è ancora coda infinita