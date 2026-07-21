Martin Pfister in Valle di Blenio per il primo d'agosto
La giornata sarà arricchita da visite al campo scout, intrattenimento musicale e il tradizionale falò serale.
BLENIO - Quest’anno i festeggiamenti della Valle di Blenio in occasione della Festa Nazionale del primo d'agosto si svolgeranno nel Soprasosto, nella cornice del Bosco Alneid e del Parco Saracino.
L’organizzazione dell’evento è affidata alla Scuola Svizzera di Sci Blenio, al Corpo Musicale Olivonese e alla Società Impianti Campo Blenio-Ghirone, in collaborazione con Scoutismo Ticino, che sarà presente nel Soprasosto dal 25 luglio al 7 agosto.
La parte ufficiale avrà inizio alle ore 15. Dopo il saluto degli Scout, del sindaco di Blenio Claudia Boschetti Straub e della consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti, interverrà il consigliere federale Martin Pfister, che terrà la tradizionale allocuzione ufficiale.
Il programma della giornata prevede:
- Dalle 10.00 possibilità di visitare il campo scout
- ore 12.00: pranzo al Parco Saracino (è gradita la riservazione allo 091.872.21.15) e al capannone Scout.
- ore 15.00: cerimonia ufficiale; corni della Alpi, Salmo Svizzero
- ore 18.00: intrattenimento musicale con i Sanook e cena
- ore 21.00: accensione del falò.
Presso le aziende Croce e Martinelli si terrà inoltre il tradizionale brunch unicamente su riservazione.